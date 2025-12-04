La Medicina de Precisión permite tratar mejor y con más eficiencia evitado intervenciones innecesarias

Con el objetivo de analizar buenas prácticas, retos y oportunidades en la implantación de la medicina de precisión en los sistemas sanitarios, la Embajada del Reino Unido en España y AstraZeneca han celebrado la 'Jornada bilateral UK–España sobre Medicina de Precisión', un encuentro que ha reunido a autoridades sanitarias, representantes de varias comunidades autónomas y expertos de ambos países. La sesión estuvo moderada por la presidenta de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), la Dra. Lola Lozano.

Colaboración bilateral

El embajador británico en España, Sir Alex Ellis, subrayó en la apertura la importancia estratégica de la colaboración entre ambos países. "El Reino Unido y España mantienen un sólido compromiso con la innovación. Profundizar en nuestra colaboración bilateral nos permitirá impulsar la investigación, aprovechar las tecnologías de vanguardia y ofrecer soluciones sanitarias centradas en el paciente, en beneficio de nuestros países", destacó.

Por su parte, Rick R. Suárez, presidente de AstraZeneca España, recalcó que la medicina de precisión "ya no es una promesa teórica". "Está demostrando que permite tratar mejor y con más eficiencia. Ahora tenemos soluciones para tratar mejor y evitar intervenciones innecesarias, lo que permite optimizar recursos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)", señaló Suárez. Asimismo, puso como ejemplo el impulso que ha supuesto la incorporación de la cartera de genética y genómica al SNS, un "paso decisivo" hacia una atención más individualizada que, insistió, debe mantenerse "actualizada y viva".

Genómica y biomarcadores

La medicina de precisión se basa en adaptar las terapias a las características genéticas y moleculares de cada paciente, con especial impacto en áreas como la Oncología, gracias al uso de biomarcadores que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios.

Cristina González del Yerro, subdirectora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Fondos de Compensación del Ministerio de Sanidad, detalló cómo se está ampliando la cartera de servicios de genómica del Sistema Nacional de Salud, en colaboración con todas las comunidades autónomas, las sociedades científicas, la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y distintos departamentos del propio ministerio.

Uno de los pilares de este despliegue es el catálogo de biomarcadores, de acceso público a través de la web del Ministerio de Sanidad(1). Este catálogo incluye actualmente 401 pares enfermedad/gen o grupo de enfermedades/gen en el área de Oncohematología, 215 para adultos y 186 para población pediátrica. Según explicó González del Yerro, el catálogo se ha diseñado con un alto nivel de detalle —por áreas, grupos de patologías, tipo de alteración, pruebas genéticas, indicaciones clínicas, criterios de indicación, utilidad clínica o tipo de muestra— con el objetivo de facilitar el trabajo de los profesionales y garantizar un acceso homogéneo y equitativo a las pruebas genéticas y genómicas en el sistema público.

Desde Reino Unido, Alexandra Pickard, Deputy Director, Genomics at NHS England, expuso la estrategia británica, basada en situar la genómica en el centro del sistema y a lo largo de todo el proceso clínico, para facilitar la toma de decisiones basada en datos y evolucionar de la medicina del protocolo a una medicina guiada por el genoma, con un enfoque más preventivo. Pickard subrayó también el papel clave de la colaboración con el ámbito académico y la industria en el impulso a la investigación y la innovación.

Equidad territorial, formación e inversión, los grandes retos

La equidad en el acceso a la medicina de precisión fue uno de los ejes centrales del debate. Los consejeros de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero; Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz; y Comunidad de Madrid, Fátima Matute, coincidieron en señalar la necesidad de reforzar la formación especializada, no solo para los profesionales sanitarios, sino también para nuevos perfiles técnicos esenciales para la implementación de la medicina de precisión, como ingenieros informáticos, expertos en gestión de datos o técnicos de laboratorio especializados.

Los responsables autonómicos insistieron, además, en la importancia de escuchar a las asociaciones de pacientes para conocer de primera mano sus necesidades, así como en la conveniencia de aumentar la inversión y mejorar la coordinación entre comunidades autónomas para obtener mejores resultados en salud y reducir desigualdades.

Por su parte, las doctoras Alicia Piñeiro, subdirectora Xeral de Integración Asistencial e Innovación Dx Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde; Iciar Martínez, directora de la Unidad de Genética y Genómica de las Islas Baleares (GENIB); y María Isidoro, directora del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión de Castilla y León (PEMPPCyL), expusieron las experiencias de sus respectivos sistemas de salud. Todas ellas coincidieron en reclamar un plan de calidad unificado a nivel nacional que permita homogeneizar estándares, asegurar la equidad y trabajar con el paciente siempre en el centro.

Necesidad de consolidar la cartera del SNS En la clausura del encuentro, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, recordó que "el 70% de nuestras moléculas ya vienen con un biomarcador concreto". "Trabajamos no solo para traer la mejor innovación lo más rápido posible, sino también en prevención, diagnóstico precoz, cribado y anticipación, desde la colaboración público-privada", afirmó. Entre los desafíos pendientes, Moreno señaló la mejora del acceso a la innovación, un reto que, confió, "podremos seguir afrontando juntos, como lo venimos haciendo hasta ahora".

