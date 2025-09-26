La bacteria come carne vuelve con un aumento de casos y España está en aviso

La bacteria come carne vuelve a estar en la palestra por el aumento de casos y el aviso de las autoridades europeas y, en concreto, las españolas. Se trata de la infección por la bacteria Vibrio vulnificus que nosotros coloquialmente conocemos con el otro nombre. La gravedad de esta enfermedad es que 1 de cada 5 personas infectada fallecen. Si se produce una rápida intervención después de contraerla se puede salvar la vida de la persona, aunque se debe poner atención para evitarla. Desde la CDC de Estados Unidos se ha llevado un plan de actuación.

Nos podemos contagias al tomar mariscos crudos como las ostras. La enfermedad que resulta es la septicemia que hace que el sistema inmunitario ataque a los propios órganos al combatir la infección. Los síntomas más comunes son la fiebre, los escalofríos y las náuseas. En ocasiones más graves, bien porque no se haya actuado con rapidez o simplemente, se haya complicado, el paciente puede sufrir un shock séptico que consiste en la caída drástica de la presión arterial.

Los grupos más vulnerables que pueden contraer esta enfermedad más fácilmente son las personas mayores, aquellos individuos con enfermedades crónicas, pacientes con hepatitis, cirrosis o hemocromatosis.

Plan de actuación para evitar la bacteria come carne

La carne de cangrejo puede tener bacterias Vibrio u otros microbios dañinos. Siga estos consejos de seguridad de los alimentos para ayudar a prevenir la infección cuando consuma carne de cangrejo fresca y lista para comer:

Cuando compre carne de cangrejo fresca —especialmente la que vaya a usar en platos fríos que no necesitan mayor cocción, como la ensalada de cangrejo— busque la palabra “pasteurizada” en la etiqueta.

La carne de cangrejo puede tener etiqueta de “fresca” o “precocida” y es un producto listo para comer. Se vende comúnmente en envases de plástico refrigerados.

El proceso de pasteurización implica calentar un producto a una temperatura lo suficientemente elevada durante suficiente tiempo como para eliminar los microbios que causan enfermedades.

Cuando prepare un plato caliente que tenga carne de cangrejo fresca, como pasteles de cangrejo, crema de cangrejo para untar y guisados de cangrejo, use un termómetro de alimentos para asegurarse de que el plato se cocine a la temperatura segura mínima de 165 °F.

Recaliente las sobras a la temperatura segura mínima de 165 °F, medida con un termómetro de alimentos.

Lávese las manos y lave los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente antes y después de manipular o preparar platos que tengan carne de cangrejo fresca.

Siempre siga los cuatro pasos para la seguridad de los alimentos: limpiar, separar, cocinar y enfriar para ayudar a prevenir las infecciones.

Si cree que se ha enfermado por comer carne de cangrejo contaminada, hable con su proveedor de atención médica.

