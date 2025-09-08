Gripe aviar en Sevilla: ¿Nos contagiamos si comemos carne de aves infectadas?

El brote de gripe aviar en Sevilla ha sido el tema clave de conversación la última semana. En el Parque del Tamarguillo se han detectado al menos 70 gansos fallecidos por el contagio y otros decesos en las zonas de Miraflores y el Alcázar. Estos se han cerrado temporalmente como precaución hasta que se tomen las medidas oportunas y puedan volver a abrir sus puertas. La Junta de Andalucía ha coordinado la supervisión de los trabajadores y el personal que estuvo en contacto directo con las aves. Así que se han realizado desde PCR hasta un seguimiento médico de 10 días. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún caso. Esto se debe a que el riesgo de contagio a humanos es muy bajo y no existen evidencias de que se den contagios entre personas.

¿Se puede contraer gripe aviar comiendo carne de aves infectadas?

Hasta el momento no se han mostrado evidencias, según el Ministerio de Salud. Los únicos casos que se han producido en los humanos, han sido por un contacto directo con aves enfermas, pero no por la ingesta de carne o huevos. Así que no existe ningún motivo para cambiar los hábitos alimenticios. De hecho, los alimentos que se consumen en España están sometidos a estrictos controles de calidad. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicta la recomendación de cocinar muy bien la comida en todos los países, ya que todos no tienen el mismo proceso de calidad.

Tratamientos para el contagio de gripe aviar en humanos

Actualmente, la gripe aviar puede tratarse con fármacos antivirales porque contribuyen a frenar la enfermedad. Así se impide la difusión al organismo, moderando la agresividad de los síntomas y reduciendo las complicaciones. Desde España se ha acordado la compra de más de 10 millones de tratamientos de antivirales para disponer de medicamentos para más del 20% de la población española. Estos se suministran en casos sospechosos y en el caso de haber mantenido el contacto con aves contagiadas.

Medidas de protección para las personas que trabajan en granjas o posibles focos

El punto clave es la protección de las personas. Por ello, es muy importante restringir al máximo el movimiento de las personas en la zona afectada. El protocolo también se extiende a la administración de antivirales entre las personas que trabajan en granjas o están en contacto con aves. Las medidas adoptadas en España en los brotes de gripe aviar es el sacrificio del animal infectado. Además, el uso de la vacuna como herramienta de lucha tanto si ha aparecido un brote como de forma preventiva.

Diferencias con la gripe A

Esta es una gripe relacionada con un virus de la influenza tipo A. Sus síntomas son fiebre más alta de 38 °C, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, falta de apetito, malestar general, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Si no se trata adecuadamente, es cierto que puede derivar en otras enfermedades respiratorias como otitis, sinusitis, neumonía, bronconeumonía, laringitis y en casos más graves, la muerte. Este es muy contagioso y tiene mayores riesgos en lugares cerrados. El virus de gripe porcina se elimina con la cocción de alimentos a más de 70 °C.

