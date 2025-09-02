Gripe aviar en Sevilla: cuáles son sus síntomas y cómo se contagia

La gripe aviar es una enfermedad muy contagiosa que está causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Existen varias cepas y se clasifican en dos categorías. Por un lado, la de baja patogenicidad que suele causar una enfermedad leve y puede pasar fácilmente desapercibida sin presentar sintomatología y la de alta patogenicidad que tiene altas tasas de mortalidad. Ambas requieren distintas medidas de control. La segunda está recogida en el Reglamento 2018/1882 de la Comisión, como una enfermedad de categoría A+D+E y la primera como D+E.

Síntomas de la gripe Aviar

Los síntomas que aparecen pueden ser variados dependiendo de distintos factores como el subtipo de virus, la edad del paciente y el estado de salud. En principio, los primeros que aparecen son los de una gripe común y esto afecta a que se detecte fácilmente, sobre todo, los primeros días. Entre ellos, son frecuentes la fiebre alta que supere los 38 °C, una tos persistente y dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor muscular y malestar general, escalofríos, dolor de cabeza y, en casos más graves, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria e insuficiencia multiorgánica.

Dependiendo del paciente, esta también puede afectar al sistema digestivo causando diarrea, dolor abdominal y vómitos. De hecho, la mortalidad ha incrementado en humanos infectados y esto ha generado mayor preocupación en la Organización Mundial de la Salud.

Cómo se producen los contagios

El principal reservorio son las aves acuáticas migratorias, por ejemplo, los patos y los gansos. Estas especies pueden portar el virus que transmiten a otras aves domésticas como pollos, pavos y gallinas, donde los brotes son devastadores. En humanos se producen porque se haya tenido contacto directo con aves infectadas, por ejemplo, en la manipulación de aves de corral vivas o muertas, con la exposición a secreciones y excrementos, ya que este se puede contagiar a través de la saliva, la mucosidad y las heces. Los ambientes contaminados también son un foco y el consumo de productos pocos cocinados, aunque este se da en menor medida.

El contagio entre humanos es muy poco probable, pero los expertos temen que mediante mutaciones o recombinaciones con otros virus pueda aparecer una nueva variante que se transmita entre personas y que origine una pandemia como la del Covid-19.

Existen varios grupos que están expuestos a esta enfermedad y son los trabajadores de las granjas avícolas, las personas que manipulan aves en mercados o mataderos, veterinarios y profesionales relacionados con el cuidado de animales domésticos que puedan tener la gripe Aviar, viajeros a zonas con brotes activos e individuos en contacto con aves silvestres.

Prevención de la gripe Aviar

Las medidas preventivas siempre ayudarán a reducir los casos de gripe Aviar. Por ejemplo, en el ámbito avícola se debe hacer un control estricto de la bioseguridad de las granjas y vigilancia de las aves silvestres migratorias. En los humanos, se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas, cocinar bien la carne y los huevos, vacunarse contra la gripe estacional, que reduce la posibilidad de infección de esta enfermedad. A nivel global, seguir los programas de vigilancia epidemiológica coordinados por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

