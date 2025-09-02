Gripe aviar en Sevilla: cuáles son sus síntomas y cómo se contagia
Síntomas de la gripe aviar
Al principio puede tener los mismos síntomas que una gripe común, pero pasados unos días pueden incrementarse
La gripe aviar ha causado la muerte de los patos en los parques de Sevilla
La gripe aviar es una enfermedad muy contagiosa que está causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Existen varias cepas y se clasifican en dos categorías. Por un lado, la de baja patogenicidad que suele causar una enfermedad leve y puede pasar fácilmente desapercibida sin presentar sintomatología y la de alta patogenicidad que tiene altas tasas de mortalidad. Ambas requieren distintas medidas de control. La segunda está recogida en el Reglamento 2018/1882 de la Comisión, como una enfermedad de categoría A+D+E y la primera como D+E.
Síntomas de la gripe Aviar
Los síntomas que aparecen pueden ser variados dependiendo de distintos factores como el subtipo de virus, la edad del paciente y el estado de salud. En principio, los primeros que aparecen son los de una gripe común y esto afecta a que se detecte fácilmente, sobre todo, los primeros días. Entre ellos, son frecuentes la fiebre alta que supere los 38 °C, una tos persistente y dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor muscular y malestar general, escalofríos, dolor de cabeza y, en casos más graves, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria e insuficiencia multiorgánica.
Dependiendo del paciente, esta también puede afectar al sistema digestivo causando diarrea, dolor abdominal y vómitos. De hecho, la mortalidad ha incrementado en humanos infectados y esto ha generado mayor preocupación en la Organización Mundial de la Salud.
Cómo se producen los contagios
El principal reservorio son las aves acuáticas migratorias, por ejemplo, los patos y los gansos. Estas especies pueden portar el virus que transmiten a otras aves domésticas como pollos, pavos y gallinas, donde los brotes son devastadores. En humanos se producen porque se haya tenido contacto directo con aves infectadas, por ejemplo, en la manipulación de aves de corral vivas o muertas, con la exposición a secreciones y excrementos, ya que este se puede contagiar a través de la saliva, la mucosidad y las heces. Los ambientes contaminados también son un foco y el consumo de productos pocos cocinados, aunque este se da en menor medida.
El contagio entre humanos es muy poco probable, pero los expertos temen que mediante mutaciones o recombinaciones con otros virus pueda aparecer una nueva variante que se transmita entre personas y que origine una pandemia como la del Covid-19.
Existen varios grupos que están expuestos a esta enfermedad y son los trabajadores de las granjas avícolas, las personas que manipulan aves en mercados o mataderos, veterinarios y profesionales relacionados con el cuidado de animales domésticos que puedan tener la gripe Aviar, viajeros a zonas con brotes activos e individuos en contacto con aves silvestres.
Prevención de la gripe Aviar
Las medidas preventivas siempre ayudarán a reducir los casos de gripe Aviar. Por ejemplo, en el ámbito avícola se debe hacer un control estricto de la bioseguridad de las granjas y vigilancia de las aves silvestres migratorias. En los humanos, se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas, cocinar bien la carne y los huevos, vacunarse contra la gripe estacional, que reduce la posibilidad de infección de esta enfermedad. A nivel global, seguir los programas de vigilancia epidemiológica coordinados por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
