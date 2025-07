Una enfermera explica si hay riesgo al sentarse en los baños públicos: "Los virus, gérmenes y bacterias no se transmiten por el contacto de la taza"

Comienzan las vacaciones y es normal que usemos baños públicos en el día a día, bien si estamos en la playa o frecuentamos una ciudad haciendo turismo. Uno de los hábitos más comunes es limpiar la taza del váter con un papel e, incluso, con desinfectante, aunque realmente no existe riesgo de contagio por contacto. Una enfermera explica que "los virus, los gérmenes y las bacterias no se transmiten por el contacto de la taza, sino en las superficies que se tocan como la cisterna y el pomo de la puerta".

Esto se debe a que la mayoría de virus y bacterias no sobreviven después de un tiempo prolongado sobre superficies frías y secas como la taza del váter. Además, la piel humana actúa como una barrera natural que no deja pasar a los gérmenes. Para una mayor tranquilidad psicológica, muchas personas usan colocan fundas desechables, pero no es indispensable para el contagio de virus. Eso sí, al tirar de la cadena con la tapa abierta, algunas gotitas pueden salir fuera y caer sobre las superficies, incrementando el riesgo de que virus se depositen en nuestras manos.

Además, al tocar la cisterna, el pomo de la puerta o el dispensador de jabón, que muchos de ellos ya están automatizados para que salga inmediatamente después de poner las manos debajo, existen más riesgos del contagio de enfermedades, como el norovirus, que provoca una gastroenteritis que es la inflamación del intestino y el estómago. Este se puede contraer a través del agua o alimentos contaminados.

Importancia de lavarse las manos

El lavado de manos con agua y jabón es el remedio más eficaz para no contraer virus cuando se utilice un baño público. Al tocar las superficies con las manos, estas después se acercan a la boca, los ojos y la nariz, pasando los gérmenes directamente al organismo. Según la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos podría prevenir hasta el 50% de las infecciones. La técnica ideal sería humedecer las manos, aplicar el jabón, frotarlas por al menos 20 segundos, enjuagar y secarlas con un papel.

Utilizar el secador puede suponer un riesgo para la salud, ya que pueden propagar bacterias. Con ellos se aspiran los gérmenes que se encuentran en el ambiente dentro del baño y luego se expulsan en el aire, volviendo a contaminar las manos que ya han sido lavadas. Aquellos que tienen un espacio en su interior pueden mantener la humedad y esto aumenta el riesgo de enfermedades.

