Las guías dietéticas de Estados Unidos han cambiado mostrando una nueva pirámide alimentaria que se recoge bajo el lema <<Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable>>. Esta ha sido promovida por el secretario de salud de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. La otra pirámide estaba centrada en hidratos de carbonos que se pretenden dejar atrás. Sin embargo, Boticaria García, farmacéutica y experta en alimentación, la analiza en profundidad y descubre que todo no es oro y que cuenta con un detalle que puede ser un error.

Según las autoridades estadounidenses, estos son los tres problemas principales de la población. Uno de ellos es que más del 70% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad; uno de cada tres de los adolescentes tienen prediabetes y; por último, más de la mitad sufre al menos una enfermedad crónica vinculada a la alimentación.

A esta nueva pirámide, la farmacéutica la llama del chuletón. En cuanto a los aciertos, enumera cuatro. El primero de todos es que dice adiós a los ultraprocesados. En segundo lugar, da un lugar a los lácteos enteros y fermentados. En tercer lugar, verduras congeladas reconocidas. En cuarto lugar, potencia el poder de los cereales integrales y, en último lugar, no se demonizan las proteínas y se pueden usar en cada comida.

Igualmente, no se enfatiza en las proteínas vegetales, sino en la carne roja. Por su parte, la farmacéutica es donde ve el error. En cuanto a las grasas saludables se recomienda la carne que las lleva. Para cocinar se recomienda el aceite de oliva, un punto a favor en cualquier dieta diaria. Aunque también se recomienda mantequilla y sebo de vaca. Aunque desde los estudios científicos siempre se ha detallado que son peores opciones. Eso sí, no se debe pasar un 10% de grasas saturadas.

Según la ciencia el consumo puntual de carne roja no supone un problema. Igualmente, esto no es una fuente principal de grasa saludable y no es una fuente principal de proteínas. Sin embargo, siempre hay intereses ocultos en ese consumo, lo que comúnmente se conoce como letra pequeña. Como aclara la farmacéutica no se trata de una guía, sino un truco de marketing. Simplemente, está relacionado con la forma en la que se puede leer la información que aporta la pirámide de alimentación.

Según los expertos, en digital, el ojo sigue el patrón en F. Lo primero que se llega a mirar es arriba y a la izquierda. En esta ocasión, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues la respuesta es clara, el chuletón. Al lado de este, se encuentra la carne picada. Sin duda, simboliza la ruptura con la anterior, la del año 92. También existen diferencias con la propuesta por los belgas en 2015, pero con la diferencia de que ellos en este lugar situaron al brócoli, la zanahoria y las legumbres. En la de Estados Unidos estos alimentos tienen poca importancia.

Otra de las razones por la que el chuletón ocupa tanta importancia en la pirámide de alimentación es que cinco de los diez asesores del comité tienen lazos económicos con la industria cárnica. Por ello, en estos 35 años se ha pasado de la pirámide del azúcar a la del chuletón.

