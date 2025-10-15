Los cambios en la piel también alertan sobre el cáncer de mama, según los expertos

El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente entre mujeres de todo el mundo, representando a 2,3 millones de personas a nivel global según los datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta se manifiesta a través de un bulto o una masa en el pecho, sin embargo, en algunas ocasiones, la piel que recubre la glándula mamaria también puede verse afectada.

Algunos de los cambios sutiles pueden ser enrojecimiento, engrosamiento cutáneo o cambios en la forma del pezón, incluida su textura. La piel se puede volver más naranja. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de ir más allá de la autoexploración convencional y prestar atención a cualquier cambio visible en los senos, incluso, en ausencia de dolor o nódulos palpables.

Desde la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se indica que una de cada 20 mujeres en todo el mundo será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida y de mantenerse la tendencia actual, se prevé que para 2050 se registren 3,2 millones de nuevos casos, con un incremento especialmente relevante en países con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

La Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Heatlthcare España, explica que: "La visibilización de signos menos conocidos del cáncer de mama, como los cambios en la piel, sigue siendo una asignatura pendiente en la prevención y educación sanitaria. Reconocer estas señales de manera temprana, no busca generar alarma, sino ampliar el umbral de atención y fomentar la detección precoz".

Consejos y estrategias para conocer las señales del cáncer de mama

Los expertos de Cigna Healthcare ofrecen una serie de consejos y estrategias con el objetivo de reconocer este tipo de señales, además de medidas de prevención previas: