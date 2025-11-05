José Abellán, cardiólogo, "El estudio que asocia la melatonina con la insuficiencia cardíaca no está completo"

Hace unos días se presentó un estudio que alertaba del uso de la melatonina porque estaba relacionado con el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca e, incluso, una muerte prematura. Esto activó todas las alarmas y la población empezó a buscar respuestas. El cardiólogo José Abellán ha investigado y ha comprobado que está incompleto y que no se ha publicado aún.

Al no estar publicado este estudio y que solo se presente en un congreso significa que aún no está revisado y ningún experto ha podido valorar si está o no bien hecho. Así que los resultados serían preliminares. Además, como índica el cardiólogo, se trata de un estudio observacional. Esto quiere decir que no tiene la calidad suficiente como para sacar unas conclusiones fuertes.

En el análisis a fondo que ha realizado José Abellán se observa que el estudio incluye a personas con insomnio de todos los países y estos los separa en dos grupos. Por un lado, aquellas personas que tienen la melatonina recetada por su médico y los individuos que no. En Estados Unidos por ejemplo, que es uno de los países que incluye, pasa como en España y este fármaco se puede adquirir sin una receta, es decir, un suplemento de venta libre.

Así que todas las personas que la toman, pero que no la tienen metida en su receta electrónica, se han incluido en el grupo que no consume melatonina. Entonces, a simple vista, el estudio no está bien hecho como aclara el cardiólogo. Además, tampoco se separa a los pacientes según la gravedad del insomnio ni por el grado de insuficiencia cardíaca, siendo un factor clave para determinar un resultado.

Por el momento y contrastado en estudios fiables, la melatonina si es debidamente recetada y consumida en unas dosis propias para esa persona no resulta perjudicial. Igualmente, no se sabe si cambiará, ya que la medicina va evolucionando.

Para qué se usa la melatonina

El uso más común de la melatonina es como tratamiento para los trastornos del sueño, especialmente el insomnio. Muchas personas que tienen dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo toman suplementos de melatonina para mejorar la calidad de su descanso. A diferencia de los somníferos tradicionales, la melatonina no suele generar dependencia ni efectos secundarios graves, por lo que es considerada una alternativa más segura. Además, se utiliza frecuentemente para tratar el jet lag, un trastorno temporal que afecta a quienes viajan entre zonas horarias diferentes. En estos casos, la melatonina ayuda a reajustar el reloj biológico del cuerpo, facilitando la adaptación al nuevo horario.

Otro uso importante es en personas que trabajan en turnos nocturnos o tienen horarios irregulares de sueño. Estos cambios pueden alterar el ritmo natural de la melatonina, lo que provoca fatiga, insomnio y otros problemas de salud. Tomar melatonina en dosis adecuadas puede ayudar a regular nuevamente el ciclo sueño-vigilia, mejorando el descanso y el bienestar general.

Más allá del sueño, investigaciones recientes han demostrado que la melatonina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esto significa que puede ayudar a proteger las células del cuerpo frente al daño causado por los radicales libres, sustancias que contribuyen al envejecimiento y a diversas enfermedades. Por esta razón, algunos estudios exploran su posible papel en la prevención del envejecimiento prematuro, en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

La melatonina también se utiliza en algunos casos para trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que muchas personas con estas condiciones presentan dificultades para dormir. En estos casos, la melatonina puede mejorar la calidad del sueño y, como consecuencia, el estado de ánimo y la concentración durante el día.

