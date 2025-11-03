"Tienes sueño en el sofá, pero al meterte en la cama desaparece": esta psicóloga da en la clave

Seguro que en más de una ocasión te has dormido en el sofá y cuando has llegado a la cama te has desvelado y ha sido imposible conciliar el sueño de nuevo. Parece un hecho aislado y fruto de la casualidad, pero realmente tiene su respuesta detrás de la ciencia, como cada comportamiento que llevamos a cabo y que pensamos que puede ser casual.

En el sofá contamos con muchas distracciones, desde la televisión hasta el móvil o las conversaciones de otros miembros de nuestra familia. El cerebro se muestra ocupado con estimulos externos y en ese contexto, el cansancio físico se sitúa por encima de todo lo demás.

Sin embargo, cuando llegamos a la cama, esos estimulos desaparecen y en ese momento nos quedamos a solas con nosotros mismos. La mente que es muy sabia, rellena la mente con pensamientos, repasando lo que hemos hecho hoy minuto a minuto, prevé también lo que se tiene que hacer mañana.

Esto no significa que se haya quitado el sueño y simplemente mes una respuesta del cerebro tras haber eliminado todas las distracciones. Es el momento de sacar a la luz todo lo que en el cabo del día se ha dejado en un segundo plano.

Qué solución propone esta psicóloga para tener un mejor sueño

Una de las cosas que ha propuesto la psicóloga es tener una rutina de desconexión antes de meternos en la cama. En ella se debe dar lugar a todos esos pensamientos que no han tenido hueco durante el día y así no interfieren con el momento de irse a dormir a la cama.

Cómo debe ser esa rutina de desconexión paso a paso

El primer paso para lograr una desconexión efectiva es establecer un horario fijo para dormir. Acostarse y levantarse a la misma hora cada día ayuda a regular el reloj biológico, lo que facilita conciliar el sueño de manera natural. Se recomienda comenzar la rutina de desconexión entre 30 y 60 minutos antes de la hora establecida para dormir, creando un ambiente que invite al descanso.

Uno de los aspectos más importantes es alejarse de los dispositivos electrónicos. Las pantallas de teléfonos móviles, computadoras y televisores emiten luz azul, la cual interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Por eso, lo ideal es evitar el uso de estos aparatos al menos una hora antes de acostarse. En lugar de revisar redes sociales o ver series, se pueden realizar actividades más relajantes como leer un libro físico, escuchar música suave o practicar respiración consciente.

El entorno también juega un papel determinante. Es recomendable mantener el dormitorio en condiciones óptimas para el descanso: una temperatura fresca, iluminación tenue y un espacio ordenado. Además, la cama debe estar reservada exclusivamente para dormir o descansar, evitando usarla para trabajar o comer, de modo que el cerebro asocie ese lugar únicamente con el sueño.

Otra práctica muy beneficiosa es realizar una breve rutina de relajación física y mental. Ejercicios de estiramiento suave, meditación guiada o respiraciones profundas ayudan a liberar la tensión acumulada durante el día. También puede ser útil escribir en un cuaderno los pensamientos o preocupaciones que rondan la mente, de modo que no interfieran al intentar conciliar el sueño.

Cuidar lo que se consume antes de dormir también influye en la calidad del descanso. Se recomienda evitar la cafeína, el alcohol y las comidas copiosas durante las horas previas a acostarse. En su lugar, una infusión relajante, como manzanilla o tila, puede ser una excelente aliada para inducir el sueño de manera natural.

