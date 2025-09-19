David Callejo, médico, explica qué bebidas causan mayor resaca, según su color: "No es un mito, es pura química"

Para evitar la resaca no hay nada mejor que reducir el consumo de alcohol al mínimo. Sin embargo, en determinados momentos de ocio o actos sociales, es bastante común tomar una cerveza o una copa. El problema llega cuando nos excedemos y, al día siguiente, aparece ese tormentoso dolor de cabeza, acompañado de otros síntomas desagradables. Ahora bien, lo que muchos no saben es que no todas las bebidas, independientemente de su graduación, influyen de la misma manera; y así lo explica el médico y divulgador científico David Callejo.

"El vino tinto da más resaca que el blanco", afirma en su perfil de Instagram. Solo con estas palabras ya tenemos la clave para entender su explicación: todo depende del color de la bebida. En términos generales, los alcoholes oscuros producen más resca que los claros. "No es un mito, es pura química", asegura el médico. El motivo se encuentra en la cantidad de congéneres que contienen bebidas como el whisky, el brandy, el ron oscuro o el tequila. Pero ¿qué son los congéneres y cómo afectan a nuestro organismo?

"El vino tinto da más resaca que el blanco. En general, las bebidas oscuras más que las claras"

En palabras de Callejo, se trata de "subproductos de la fermentación y la destilación. Son sustancias como el metanol, la acetona o los aldehídos, que le dan sabor a la bebida, pero también van a empeorar la resaca". En otras palabras, influyen sobre los síntomas posteriores. "Se encuentran en menor cantidad en los licores transparentes, como el vodka o la ginebra", añaden desde Mayo Clinic. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que no por ello se convierten en bebidas saludables. La página de medicina es clara sobre este asunto: "Beber demasiado alcohol, de cualquier color, puede hacer que te sientas mal al día siguiente".

La única diferencia es que la resaca podría ser más "light", explica el divulgador. "Un bourbon tiene treinta y siete veces más congéneres que un vodka. Pero ojo, esto no quiere decir que el vodka sea sano. Al final, el principal factor de riesgo para tener resaca es la cantidad de alcohol ingerido", concluye zanjando cualquier duda al respecto. Teniendo esto en cuenta, ¿existe algún remedio para reducir el efecto de la resaca?

El truco definitivo para prevenir la resaca

"Sin duda, el truco infalible para evitar la resaca es no beber nada de alcohol", comenta Callejo. Sin embargo, existen algunas posibles soluciones, en caso de que ya se haya consumido más de la cuenta. Eso sí, teniendo presente que "no hay una manera sencilla de saber cuánto alcohol se puede tomar de manera segura y, aún así, avitar la resaca", indica la Clínica Mayo.

"Si me tengo que quedar con algún remedio casero, sin duda, el mejor es beber un litro de agua al llegar a casa", afirma el médico. "Y es que esta es una bebida clara que realmente es saludable". De hecho, es recomendable tomar un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Según Medline Plus, "esto ayudará a una menor ingesta y disminuirá la deshidratación a raíz del consumo de esta sustancia".

Precisamente, la resaca se produce a causa de una profunda deshidratación. Entre otras cosas, el alcohol provoca que el cuerpo expulse más orina, perdiendo así líquido corporal. También desencadena en una respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunitario e irrita el revestimiento del estómago. Todo ello, mejora bebiendo agua.

Referencias bibliográficas