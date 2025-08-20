Desmintiendo mitos: ¿El ibuprofeno es bueno para reducir las agujetas?

Las agujetas son un malestar muy común y se padecen después de haber hecho un ejercicio físico, sobre todo, si se excede en esfuerzo. Estas suelen aparecer a las horas y resultan muy molestas. Por desconocimiento, muchas personas acuden al ibuprofeno, pero realmente no aporta beneficios y puede interferir en los procesos naturales de recuperación y adaptación del cuerpo. Un doctor en las redes sociales ha contado los riesgos que existen a tomarlo y las posibles alternativas para una buena recuperación: "Pueden reducir las ganancias de fuerza y de masa muscular. Una mejor opción es adaptar la alimentación y la rutina deportiva, porque las agujetas no es un síntoma de efectividad"

Qué son las agujetas

Las agujetas tienen un nombre técnico que sería dolor muscular de aparición tardía. Normalmente, suelen aparecer después de 12 o 24 horas de haber realizado un ejercicio físico intenso y desaparecen al cabo de una semana. La causa principal en la micro rotura de fibras musculares que se producen, sobre todo, al soportar una carga como bajar unas escaleras o hacer sentadillas. Como respuesta, aparece una inflamación natural porque aumenta el flujo de la sangre y libera sustancias que inician el proceso de reparación. Se tratan de un indicador de adaptación muscular.

Qué es un ibuprofeno

Se trata de un inflamatorio no esteroideo y su principal función es reducir el dolor, la inflamación y la fiebre. Actúa como un inhibidor de las enzimas ciclooxigenasas que son las que producen las prostaglandinas que son las responsables de la inflamación, el dolor y la fiebre. Sin embargo, no es recomendable tomarlo para las agujetas porque en esta ocasión la inflamación forma parte del proceso de recuperación y es necesario para el fortalecimiento de las fibras dañadas. Si se ingiera, estaría perjudicando a la mejora en fuerza y resistencia.

También, pueden reducir la síntesis de proteínas moleculares que es el mecanismo principal para ganar masa muscular. Además, pueden aparecer otros efectos gastrointestinales o renales porque causan irritación, úlceras o sangrados digestivos, sobre todo, si se toma frecuentemente. Otra de las causas es que genera una falsa sensación de recuperación y pueden aparecer otras lesiones musculares y articulares, pero en esta ocasión más grave.

Qué hacer para aliviar las agujetas

Las agujetas son molestas, pero no requieren medicamentos. Otras alternativas más seguras son la actividad ligera para mejorar la circulación y acelerar la recuperación. Los estiramientos suaves, por su parte, ayudan a reducir la rigidez muscular. Aplicar calor local favorece la relajación y el flujo sanguíneo, probar masajes y otras técnicas para reducir la tensión, un descanso y sueño de calidad y una buena hidratación y alimentación adecuada en los que se incluya proteínas, antioxidantes y minerales como el magnesio.

Referencias bibliográficas: