Una estrategia pionera en Sevilla reduce las complicaciones por úlceras por presión

Enfermeros de la planta de Medicina Interna del Valme durante una de las formaciones itinerante por el hospital.

Las lesiones por presión constituyen un problema clínico y social con un alto impacto en la calidad de vida de miles de pacientes hospitalizados en Andalucía y España. Con una incidencia que puede alcanzar hasta el 20% en algunos hospitales, este tipo de heridas generan complicaciones, prolongan estancias hospitalarias y suponen un desafío económico para el sistema sanitario.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha adoptado un enfoque innovador y coordinado a través del programa internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization), que ha permitido avanzar significativamente en la prevención, detección y tratamiento de estas lesiones, además de fomentar la continuidad asistencial entre atención primaria y hospitalaria.

Lesión por presión en un paciente del área sur de Sevilla. / M. G.

Las lesiones por presión, también conocidas como úlceras por presión o escaras, se producen cuando una presión prolongada sobre la piel y tejidos subyacentes interrumpe el flujo sanguíneo, causando daños que pueden ir desde enrojecimientos superficiales hasta lesiones profundas que afectan músculos y huesos. Son especialmente frecuentes en pacientes con movilidad reducida, personas mayores o con enfermedades crónicas.

Según datos recogidos en el Área Sanitaria Sur de Sevilla, la prevalencia de estas lesiones oscila entre un 8% y un 20% en pacientes hospitalizados, una cifra que refleja la magnitud del problema en entornos asistenciales. Más allá del impacto clínico, estas lesiones suponen un alto coste para el sistema sanitario debido a la prolongación de la estancia hospitalaria, la necesidad de tratamientos complejos y el aumento del riesgo de infecciones.

El programa BPSO, impulsado por la RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario) en Canadá, es una iniciativa internacional destinada a promover la implantación de buenas prácticas en cuidados de enfermería. En 2022, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se convirtió en el primer centro de la provincia en adherirse a este programa, integrándose en una red que abarca más de 400 organizaciones a nivel mundial.

La subdirectora de Enfermería y líder del proyecto, Teresa Salas, destaca que “la adhesión a BPSO ha supuesto una transformación cultural y profesional que ha implicado a toda la organización, con un impacto directo en la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente”.

En este contexto, se creó un Grupo Motor especializado en lesiones por presión, integrado por profesionales de distintos ámbitos y niveles asistenciales, que impulsa acciones estratégicas orientadas a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento integral de estas heridas.

Reunión del Grupo Motor con el director de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Formación y capacitación: la base del cambio

Uno de los pilares fundamentales del programa ha sido la formación continua y accesible para todos los profesionales de enfermería del área, tanto en hospitales como en centros de salud. El Grupo Motor ha diseñado y ejecutado un ambicioso plan formativo que incluye jornadas monográficas anuales, con un enfoque eminentemente práctico e integral; talleres presenciales en más de 30 centros de salud y en las plantas de hospitalización de Valme y El Tomillar; y formación acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Esta iniciativa ha permitido capacitar a más de 500 enfermeros, quienes han adquirido competencias basadas en la evidencia científica para aplicar protocolos estandarizados y mejorar la atención de pacientes con riesgo o con lesiones por presión activas.

Como resultado tangible, el área cuenta ya con 21 referentes enfermeros especializados, que actúan como agentes multiplicadores y puntos de consulta para otros profesionales, especialmente en atención primaria, donde se ha conseguido resolver un mayor número de casos sin necesidad de derivación hospitalaria.

Una de las dificultades clásicas en el manejo de las lesiones por presión es la fragmentación asistencial entre niveles. Para resolverlo, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha logrado unificar las herramientas de valoración cutánea usadas en atención primaria y hospitalaria, facilitando la continuidad del cuidado.

Además, se ha desarrollado una base de datos clínica compartida que permite registrar de forma sistemática y personalizada la evolución de cada paciente, accesible por profesionales de ambos niveles. Esta innovación mejora la coordinación, evita duplicidades, acelera la toma de decisiones y permite un análisis continuo de indicadores de calidad.

Este sistema ha sido especialmente valorado durante la auditoría realizada por el equipo evaluador del programa BPSO en Andalucía, que ha reconocido la calidad y la efectividad del trabajo realizado.

La homogeneización de los catálogos de apósitos para las distintas lesiones por presión es otra medida que ha supuesto un salto cualitativo en la atención. Gracias a protocolos estandarizados, se asegura el uso adecuado y eficiente del material, evitando tanto la subutilización como el derroche, lo que repercute positivamente en la sostenibilidad económica del sistema.

Resultados clínicos y humanos

Las mejoras clínicas ya son palpables. La detección precoz, el tratamiento protocolizado y la continuidad asistencial han reducido la incidencia de lesiones en estadios avanzados y mejorado la tasa de resolución en centros de salud.

Para los pacientes, esto significa no sólo menos complicaciones, sino también una recuperación más rápida, mayor confort y mejor calidad de vida.

"La prevención y el cuidado personalizado son fundamentales. Hemos pasado de un modelo reactivo a uno proactivo. La formación de nuestros profesionales, la unificación de criterios y la tecnología han sido claves para que hoy el paciente reciba un trato integral, independientemente del punto de atención donde se encuentre", valora la líder del Proyecto BPSO del Área Sanitaria Sur de Sevilla, y subdirectora de enfermería, Teresa Salas.