Un enfermero explica por qué lavar las prendas que hemos comprado antes de estrenarlas

Es muy común que con la llegada de los Reyes Magos o las compras durante las rebajas, nuestro armario se llene de nuevas prendas que queramos estrenar de inmediato. Por ello, el farmacéutico advierte de que hacerlo sin lavarlas puede ser perjudicial para la salud. "Seguro que os habéis dado cuenta de que la ropa nueva tiene un olor particular, que solo tienen las cosas nuevas. Pues ese olor se debe al formaldehído, que es lo mismo que se usa para embalsamar muertos y a otros productos químicos, que se utilizan para que la ropa esté más suave, se arrugue menos, brille más, para que te llame más la atención cuando está en la tienda", explica.

Qué es el formaldehído

Este es un compuesto químico orgánico ampliamente utilizado en la industria de la moda y en distintos ámbitos científicos y médicos. A temperatura ambiente se presenta como un gas incoloro, de olor fuerte e irritante, aunque suele comercializarse disuelto en agua bajo el nombre de formol. Debido a sus propiedades químicas, el formaldehído es una sustancia de gran importancia industrial, pero también plantea riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.

Desde el punto de vista químico, el formaldehído es altamente reactivo. Esta característica le permite participar en múltiples reacciones, especialmente en procesos de polimerización y condensación. Gracias a ello, se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas que son fundamentales para la producción de tableros de madera prensada, contrachapados, adhesivos, espumas aislantes y diversos materiales de construcción. También se emplea en la industria textil para mejorar la resistencia de los tejidos y en la fabricación de plásticos, pinturas y recubrimientos.

A pesar de su utilidad, el formaldehído representa un riesgo importante para la salud. La inhalación de sus vapores puede causar irritación de ojos, nariz y garganta, dificultad respiratoria, tos y lagrimeo. La exposición prolongada o a altas concentraciones se asocia con efectos más graves, como daños en el sistema respiratorio y reacciones alérgicas. Diversas agencias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han clasificado al formaldehído como sustancia cancerígena, especialmente vinculada al cáncer nasofaríngeo y a ciertos tipos de leucemia.

Cómo se regula su uso en la industria textil

En primer lugar, existen regulaciones gubernamentales que establecen límites máximos permitidos de formaldehído en productos textiles. Muchos países fijan valores específicos según el tipo de prenda y su uso. Por ejemplo, la ropa destinada a bebés y niños tiene límites mucho más estrictos que la ropa para adultos, e incluso en algunos lugares se prohíbe totalmente su presencia en textiles infantiles. Estas regulaciones buscan evitar el contacto prolongado de la piel con tejidos que puedan liberar formaldehído.

A nivel internacional, la industria textil se guía por estándares y certificaciones reconocidas, como OEKO-TEX® Standard 100, REACH en la Unión Europea y normas ISO. Estas certificaciones exigen pruebas de laboratorio para comprobar que los productos cumplen con los valores permitidos. Las empresas que desean exportar sus textiles deben adaptarse a estos requisitos para acceder a mercados internacionales.

Dentro de las fábricas, se aplican medidas de control industrial y de seguridad laboral. Esto incluye sistemas de ventilación adecuados, monitoreo de la calidad del aire y uso de equipos de protección personal (como guantes y mascarillas). Además, se controla estrictamente la dosificación durante los procesos de acabado textil, como el tratamiento antiarruga o de fijación del color.

Otro aspecto clave de la regulación es la innovación tecnológica y la sustitución de sustancias. En las últimas décadas, la industria textil ha desarrollado resinas de bajo contenido o libres de formaldehído, que ofrecen propiedades similares sin los riesgos asociados. El uso de estos productos se ha incrementado debido a la presión regulatoria y a la creciente demanda de textiles más seguros y sostenibles por parte de los consumidores.

Referencias bibliográficas

Vídeo sobre la explicación de un enfermero y por qué es bueno lavar las prendas antes de estrenarlas: https://www.tiktok.com/@farmaceuticofernandez/video/7592188143051246870