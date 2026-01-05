Jessica Torrico, psicóloga: "Estas son las cinco ocasiones en las que no debes dejar el móvil a los niños"

Cuando llega el momento en el que los niños tienen que usar las pantallas, los padres se plantean un debate interno sobre cuando es el mejor momento para que comiencen a usarlas. Estos instrumentos forman parte del entorno cotidiano de muchas familias, y su presencia ha transformado la manera en que los niños aprenden, se comunican y se entretienen. Las pantallas no son, por sí mismas, buenas ni malas; su impacto depende en gran medida del uso que se haga de ellas y del acompañamiento que reciban los niños por parte de los adultos.

Por un lado, las pantallas ofrecen importantes beneficios. Bien utilizadas, pueden ser una herramienta educativa muy valiosa. Existen aplicaciones, juegos y plataformas digitales diseñadas para estimular el aprendizaje, desarrollar habilidades cognitivas y reforzar contenidos escolares de forma interactiva. Además, el acceso a internet permite a los niños descubrir información, despertar su curiosidad y acercarse a otras culturas y realidades. En un mundo cada vez más digital, el contacto temprano y guiado con la tecnología también contribuye a desarrollar competencias digitales necesarias para el futuro académico y laboral.

Sin embargo, el uso excesivo o sin control de las pantallas puede generar efectos negativos. Pasar demasiadas horas frente a dispositivos electrónicos puede afectar la salud física, provocando problemas como el sedentarismo, alteraciones del sueño o fatiga visual. A nivel emocional y social, un uso desmedido puede reducir el tiempo dedicado al juego libre, a la actividad física y a la interacción cara a cara con otras personas, aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los niños. Además, la exposición a contenidos inadecuados o no supervisados puede generar confusión, miedo o aprendizajes poco saludables.

Otro aspecto importante es la forma en que las pantallas influyen en las relaciones familiares. Cuando se usan de manera equilibrada, pueden convertirse en una oportunidad para compartir: ver una película juntos, jugar en familia o aprender algo nuevo en conjunto. En cambio, cuando cada miembro de la familia se aísla en su propio dispositivo, se corre el riesgo de debilitar la comunicación y el vínculo afectivo. Por eso, es fundamental establecer normas claras sobre horarios, espacios y tipos de contenido permitidos.

El rol de los adultos es clave en esta relación. Padres, madres y educadores deben actuar como guías, enseñando a los niños a usar la tecnología de forma responsable, crítica y consciente. No se trata solo de limitar el tiempo de pantalla, sino también de conversar sobre lo que ven, explicarles cómo funciona el mundo digital y fomentar un equilibrio entre las actividades digitales y las experiencias fuera de la pantalla.

Cinco ocasiones en las que los niños no deben usar pantallas

La psicóloga Ingrid explica cuáles son las cinco ocasiones en las que los niños deben evitar usar las pantallas y centrarse en aquellas actividades que están realizando.

1. A la hora de comer. En un vídeo anterior te expliqué por qué no es conveniente comer con pantalla.

2. Cuando están con otros niños. Este momento es muy importante porque ellos aprenden a socializar. Y si están con una pantalla de delante, pierden esta oportunidad.

3. Cuando están aburridos. El estar aburrido es muy importante porque los niños así aprenden a desarrollar habilidades como la creatividad y la imaginación.

4. Antes de dormir o al despertar. Cuando los niños utilizan pantallas en estos momentos, no descansan adecuadamente y por la mañana no tienen un buen rendimiento.

5. Cuando están en la calle. Es importante que los niños desconecten del mundo virtual en el que viven y conecten con el mundo real y todo lo que les rodea. Los sonidos, la naturaleza, los colores.

Vídeo sobre las cinco ocasiones en las que no debes dejar el móvil a los niños, según la psicóloga Jessica Torricos: https://www.tiktok.com/@jessicatorrico.psicologa/video/7579332222944021782