La controversia ha estallado en las redes sociales tras las declaraciones del prestigioso cirujano Diego González Rivas sobre su voto en las pasadas elecciones generales. El médico coruñés, reconocido internacionalmente por sus avances en cirugía torácica, ha sido objeto de numerosas críticas después de revelar su apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

González Rivas, quien ha operado a más de 10.000 pacientes en 138 países, participó recientemente en el podcast 'Ac2ality' donde compartió diversos aspectos de su trayectoria profesional y personal. Durante la entrevista, el cirujano explicó su decisión de votar al líder del Partido Popular, argumentando su familiaridad con el político gallego y la necesidad de un cambio en España.

El desarrollo de la técnica Uniportal VATS ha revolucionado la cirugía torácica moderna, permitiendo realizar intervenciones pulmonares complejas a través de una única incisión. Esta innovación médica, pionera a nivel mundial, ha logrado reducir significativamente los tiempos de recuperación postoperatoria a 24-48 horas.

Reaccion en redes sociales

La revelación del voto del cirujano ha generado una avalancha de comentarios críticos en diversas plataformas digitales. Usuarios cuestionan la coherencia entre su trabajo en la sanidad pública y su apoyo a políticas conservadoras. Las críticas han llevado al médico a defender su posición en la red social X, donde ha lamentado la falta de respeto hacia opiniones diferentes.

Trayectoria profesional

El doctor González Rivas ha construido una carrera ejemplar en el campo de la cirugía torácica. Su técnica innovadora se ha implementado en centros médicos de todo el mundo, contribuyendo significativamente al avance de la medicina moderna. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, posicionándolo como uno de los cirujanos más influyentes en su especialidad.

Impacto en la opinion publica

Este incidente ha generado un debate más amplio sobre la libertad de expresión y el derecho a mantener posiciones políticas independientes en el ámbito profesional. La polarización política actual en España se refleja en las reacciones extremas ante declaraciones de figuras públicas respetadas en sus campos de especialización.

Contexto politico

La situación se enmarca en un momento de particular tensión política en España, donde las divisiones ideológicas han alcanzado niveles significativos. El debate sobre la relación entre posiciones políticas y ejercicio profesional continúa generando controversia en diversos sectores de la sociedad española.

Las críticas en redes

El coruñés explicó que no se posiciona políticamente: "Ni soy de derechas ni de izquierdas radical. Si un gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, pues oye, perfecto. Si un gobierno de derechas hace mala política, lo voy a criticar". Rápidamente, el cirujano recibió un aluvión de críticas: "Me acabas de decepcionar", "Se me ha caído un mito", "No puedes votar a la derecha y luchar por lo público" o "Es de derechas 100%".

González Rivas decidió responder a los comentarios con una publicación en la red social X (antes Twitter): "Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie".

Sin embargo, tras estas palabras, ha continuado acumulando miles de críticas: "Que digas que quieres cambio y votes a Feijóo es para hacérselo mirar", "La incoherencia que ha mostrado es proporcional a la gran decepción que me produce su opinión", "Es contradictorio", "Has faltado al respeto a todos los gallegos" o "Qué decepción me he llevado".