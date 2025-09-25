De la receta al cuidado compartido, una alianza que cambia la asistencia

La farmacia asume su rol asistencial con la voluntad de colaborar y coordinarse, lo más estrechamente posible, con los profesionales de Atención Primaria. Reunir a quienes comparten paciente pero no siempre comparten tiempo, y estrechar lazos en pro de la gestión del medicamento y el cuidado de las personas, fueron las claves que inspiraron el coloquio ‘Puentes de Salud: conectando Atención Primaria y farmacia comunitaria’, celebrado por Diario de Sevilla con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y Menarini.

Jaime Román, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. / José Ángel García.

El relato compartido deja claro que la colaboración ya no es un deseo, es un presente que mejora la asistencia. “Hoy podemos contar experiencias, no solo intenciones”, resumió Jaime Román, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y farmacéutico comunitario desde hace tres décadas. “La farmacia del barrio es el entorno natural de la Atención Primaria y, cuando se integra, aporta seguridad, adherencia y mejores resultados. Las personas necesitan que unifiquemos mensajes”, dijo.

AP-Farm@ Plus es un sistema bidireccional que conecta farmacia y Atención Primaria

De este modo, el coloquio sirvió para ilustrar esa filosofía de trabajo defendida por Román con las experiencias desarrolladas hasta ahora a través de la herramienta AP-Farma Plus, que permite la comunicación entre la farmacia comunitaria y los centros de Atención Primaria. El gerente del Distrito Sanitario Sevilla Norte-Aljarafe, Pablo Bueno, asegura que, como médico, “la relación estable con las farmacias me cambió la vida profesional” y resume sus beneficios prácticos: menos trámites, más clínica. En síntesis, Bueno resume su triada de beneficios para el sistema: accesibilidad (liberar citas de bajo valor), sostenibilidad (evitar fármacos innecesarios) y mejor salud (revisión del polimedicado y educación sanitaria).

Pablo Bueno, gerente del Distrito Sanitario Sevilla Norte-Aljarafe. / José Ángel García

El engranaje técnico lo explicó Juan Carlos Montero, director de Farmacia del distrito. “En la pandemia nació una herramienta para evitar que el paciente actuara de mensajero; aquella aplicación, ha evolucionado a un sistema bidireccional, AP-Farma Plus. El farmacéutico comunica incidencias clínicas (adherencia, efectos adversos, interacciones, dudas de posología o problemas de suministro) y el médico responde y actúa en tiempo real”, explicó Montero. Además, se han institucionalizado reuniones periódicas entre centros de salud y farmacias del entorno, con sesiones de formación conjunta para alinear criterios.

A la hora de abordar el aterrizaje de esta filosofía de trabajo, Sonia Nieves, directora de la UGC de La Rinconada, explicó que “el cambio ha sido notable”. En su opinión, “la bidireccionalidad ha sido clave: para responder al farmacéutico de forma inmediata, validar propuestas o explicar por qué no procede un cambio”. Además, “la farmacia nos ayuda a detectar falta de adherencia y a evitar gasto innecesario en medicación que el paciente no toma. En el futuro, sería ideal que los avisos llegaran directamente a cada profesional (médico, enfermería) dentro de su buzón de Diraya”.

Juan Carlos Montero, director de Farmacia del Distrito Sanitario Sevilla Norte-Aljarafe. / José Ángel García

Por su parte, Pablo Morell, farmacéutico comunitario en La Rinconada y vocal de Oficina de Farmacia del COF Sevilla, subrayó la importancia de no confundir herramienta con cultura. “La aplicación es útil, pero lo decisivo son los encuentros entre profesionales”. Su deseo a largo plazo sería integrar esta comunicación en Diraya/Receta XXI y recordó que la renovación desde farmacia debe ser un acto clínico: verificar indicación, efectividad y seguridad antes de pedir continuidad.

Durante el pilotaje del proyecto, en 20 meses se han realizado 17.000 comunicaciones

En el pilotaje del proyecto, en 20 meses se han realizado 17.000 comunicaciones en Sevilla Norte-Aljarafe. En Sevilla Sur se pilota en Alcalá de Guadaíra; en Sevilla capital comienzan dos UGC; y el Área Este prepara pilotos. En paralelo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha creado un grupo de trabajo para escalar el modelo y consolidar su integración.

Según los participantes del coloquio la información compartida enriquece ambos ámbitos. La farmacia ha entendido mejor la complejidad real de la consulta médica —módulos de prescripción poco intuitivos, tiempos ajustados y decisiones relevantes— y la Primaria ha visto de cerca el caudal de información que maneja la oficina de farmacia sobre uso real de medicamentos, dudas y creencias del paciente. Ese conocimiento mutuo reduce malentendidos y activa la cadena que Román sintetizó con “las C”: Conocimiento, Comunicación, Colaboración, Coordinación y Continuidad.

El horizonte es ambicioso. El COF reclama que el farmacéutico comunitario figure con funciones definidas en los planes de salud y que su aportación quede registrada en los procesos asistenciales. “La legislación ya reconoce lo que podemos hacer; toca orquestarlo en el sistema”, defendió Román. Y Montero ve voluntad en la Consejería de Salud y en su equipo para que ocurra. “Esto ya no tiene freno”, destacó.

Sonia Nieves Alcalá, directora de la UGC La Rinconada. / José ángel García

Superando los territorios manidos del nicho cerrado y las jerarquías, los expertos defienden los roles complementarios: “el médico de familia como jefe de orquesta clínica; enfermería como vértebra de cuidados y seguimiento; y la farmacia comunitaria como sensor cercano que detecta, educa y acompaña. Si los tres reman a la vez —y el paciente se implica—, avanzaremos”, resumió Bueno.

El puente se tiende de profesional a profesional, y el ciudadano —paciente o no— transita con más seguridad por él. Las innovaciones siempre requieren esfuerzos para coordinarse y adaptarse a la realidad. Esta es posiblemente de las innovaciones más relevantes en farmacia desde que se creó la receta electrónica.

Un radar frente al uso indebido de fármacos o problemas de adherencia

Uno de los aspectos más comentados durante el coloquio fue el papel clave de la farmacia a la hora de detectar situaciones especiales. “Muchas veces somos los primeros en detectar que alguien no entiende su tratamiento o acumula medicamentos en casa”, señaló Pablo Morell. Esa cercanía convierte a la botica en un espacio de alerta temprana ante problemas de adherencia o uso indebido de fármacos.

Pablo Morell, farmacéutico comunitario en La Rinconada y vocal de Oficina de Farmacia del COF Sevilla. / José Ángel García.

También se subrayó la importancia de la farmacia de Atención Primaria como nexo entre profesionales. “Es una figura clave que tiende puentes y traduce las necesidades de ambos lados”, reconoció Jaime Román, presidente del COF Sevilla, en alusión a la labor de Juan Carlos Montero desde la dirección de Farmacia del distrito.

Los ponentes coincidieron en que la colaboración permite detectar situaciones críticas en tiempo real. Además, la iniciativa ha tenido un efecto cultural inesperado: médicos y farmacéuticos han conocido de primera mano las limitaciones y fortalezas de cada ámbito. “Pensábamos que la consulta médica era sencilla y descubrimos la enorme complejidad del módulo de prescripción”, admitió Román.

Esa mirada cruzada, más que la tecnología, es la que sostiene el proyecto y abre camino a que la farmacia figure con voz propia en los futuros planes de salud andaluces.