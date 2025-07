Una farmacéutica alerta sobre utilizar la cerámica en alimentos: "Pueden estar intoxicándote"

Quedar con amigas y hacer cerámica es una de las actividades más populares de la temporada. Un rato de diversión que potencia la creatividad y la concentración, ayudando a desconectar de la rutina. El problema llega cuando se usan los objetos para tomar alimentos o bebidas, es decir, tazas, cuencos o platos. Una farmacéutica ha alertado en sus redes sociales sobre la mala praxis que se hace de estos y lo relacionado que está con la salud: "Pueden estar intoxicándote".

Algunos esmaltes pueden contener plomo o cadmio porque agregan un color intenso o brillante a la pieza y estéticamente queda muy bonito. El primero puede causar enfermedades cardiovasculares y daños neurológicos. En los niños resulta más probable y puede inferir en problemas de crecimiento y dificultar de concentración. El segundo, por su parte, daños pulmonares, problemas renales y fragilidad ósea. De hecho, si la exposición es prolongada se ha relacionado con cáncer de pulmón y próstata.

Se pueden hacer algunas pruebas en casa para comprobar la calidad de la cerámica, pero estas no son definitivas. Las únicas que pueden verificar, aunque llevan más tiempo y no son tan fáciles de realizar, son las que se llevan a cabo en los laboratorios. Muchas personas aprovechan los remedios caseros para tener una primera opinión. Una de las más comunes es el rayado con una pieza metálica con el que se comprueba si es buena porque no quedan marcas. Otra es la absorción de agua con una gota y examinar la calidad del esmaltado en cuanto a brillo y uniformidad.

Cuánto tiempo de cocción es necesario en la cerámica

Otro de los problemas que presenta es su falta de cocción o su alta porosidad. Su tiempo puede variar dependiendo de la arcilla y el tamaño de la pieza. El proceso se divide en dos partes, en primer lugar el bizcochado que consiste en una cocción de la pieza cruda y, en segundo lugar el esmaltado donde ya está esmaltada como su propio nombre indica. La primera es más larga, siendo de cuatro a nueve horas. En cuanto a la temperatura también suelen variar, siendo entre 960 y 1000 °C. En el esmaltado aumentan de 1000 a 1300 °C.

Cómo hacer la elección del esmaltado

Los esmaltes que se deben usar para hacer una buena práctica de la cerámica deben estar marcados como "food safe", para ello es muy recomendable observar y verificar su composición para asegurarse de que no lleva sustancias tóxicas como el cadmio o el plomo. Además, si se venden piezas a otras personas, es importante que se hagan pruebas de migración en el laboratorio. Existen dos principalmente, las globales que miden la cantidad total de las sustancias que migran y las específicas que identifican compuestos particulares como los aditivos.

Referencias bibliográficas: