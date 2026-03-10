El Gobierno emite un nuevo reglamento sobre las bebidas energéticas: por qué son tan perjudiciales para la salud

Una de las últimas normas del gobierno con respecto a las bebidas energéticas es que no podrán estar al lado de los resfrescos en los supermercados. En esta nueva regulación, además, está prohibida su venta a los menores de 16 años que podrá acarrear sanciones económicas.

Esta regulación está impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En ella se obliga a tratar estos productos como el alcohol o el tabado en los establecimientos y supermercados. Su función principal es reforzar el control sobre el acceso de ellas a menores y aumentar la conciención sobre los efectos en la salud.

Tanto su alto contenido en cafeína como otros estimulantes pueden provocar alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares o cambios en el comportamiento del individuo que los consume. Si la ingesta supera los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, la limitación se extiende a los 18 años.

Si se está bebiendo una bebida energética por la calle o, simplemente, se lleva en la mochila sin tener la edad permitida sería considerado una infracción leve con multas que podrían ir desde los 200 a los 3.000 euros. Si estas infracciones se repiten o se produce venta o suministro a menores, las sanciones pueden elevarse a graves, con multas de hasta 15.000 euros.

Galicia es la primera provincia española en llevarlo a cabo desde el día 7 de marzo. Con este modelo, se pretende que España se parezca a otros países europeos que ya han decidido limitar el acceso a menores de bebidas energéticas por el impacto que tiene en la salud.

Qué impacto tiene para la salud las bebidas energéticas

Diversos estudios científicos han demostrado que estas bebidas tienen efectos negativos para la salud, sobre todo, por su alto contenido en cafeína, azúcar y otros estimulantes como la taurina o la guaraná. Estos ingredientes están diseñados para aumentar la energía y la concentración a corto plazo, pero su consumo frecuente puede provocar diversos problemas físicos y psicológicos.

Esa ingesta de cafeína puede provocar insomnio, nerviosismo, ansiedad y un aumento de la presión arterial. En casos más graves, también se ha relacionado con alteraciones del ritmo cardíaco y otros problemas cardiovasculares. Además, el alto consumo de azúcar se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y problemas metabólicos. En el caso de los adolescentes, puede afectar en el desarrollo y favorecer a hábitos alimentarios poco saludables. Existen también otros variantes sin azúcar, pero cuentan con edulcorantes artificiales como la sucralosa o el acesulfamo K, que pueden formar caries.

La taurina es un aminoácido que participa en varias funciones del organismo, como la formación de las bilis o el metabolismo celular. Se suele superar el 0,4% y se añade porque ayuda a mejorar el rendimiento físico o la concentración. La glucoronolactona es una sustancia que el cuerpo produce a partir de la glucosa. En las bebidas energéticas se añade de forma sintética y puede ayudar a reducir la fatiga o mejorar el rendimiento mental. Aunque estos ingredientes por separado pueden aportar beneficios, en conjunto son perjudiciales para la salud.

En cuanto a la frecuencia de consumo entre los jóvenes, en España lo toman alrededor de un 38,4% entre 14 y 18 años. De hecho, alagunos individuos lo mezclan con alcohol y esto aumenta los problemas de salud en un futuro.

