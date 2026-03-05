Un 90% de los adultos españoles no tienen el IMC documentado en su historia clínica: la obesidad es invisible

La obesidad sigue siendo un problema para la mayoría de la población, sobre todo, porque muchas personas desconocen cuál es su índice de masa corporal. Según el estudio Evaluación nacional en la vida real del impacto económico de la obesidad en el sístema sanitario español (ECC-OS), promovido por la compañía médica Lilly. En él se vio que el 89,7% de los adultos españoles no tenían incluido el IMC en su historial clínico. Además, la función principal era registrar la obesidad en atención primaria en España con el objetivo de describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes.

Además, también evidenciaba que solo la mitad de las personas, en concreto, el 54,3% con un IMC superior a 30 kilos por metro cuadrado incluido en su historial tenían un diagnóstico formal de obesidad, lo que supone un infradiagnóstico de la enfermedad, dificultando el seguimiento y la prevención de las complicaciones asociadas. De estos registros, la mitad ya incluían otras enfermedades como hipertensión arterial (49,7%), la dislipidemia (47%) o la diabetes (24,6%).

“La obesidad es una enfermedad crónica asociada a más de 200 complicaciones de salud”, señala el Dr. Gabriel Cuatrecasas, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coautor del estudio. “Su correcta identificación y registro en la historia clínica constituye el primer paso para abordarla de forma estructurada, facilitar un diagnóstico precoz y prevenir el desarrollo de patologías asociadas. Las diferencias observadas entre comunidades autónomas reflejan un importante infrarregistro que pone de relieve la necesidad de mejorar su reconocimiento clínico, especialmente considerando la elevada carga asistencial y el impacto económico que conlleva”

Algo más de 3 millones de personas tienen incluido este código diagnóstico de obesidad, lo que equivale al 9,6% de la población adulta en la base de datos. Esta cifra supone aproximadamente la mitad de los casos estimados por los diferentes estudios de prevalencia de la obesidad (como ENE-COVID o el estudio ENPE), lo que evidencia un claro infradiagnóstico.

El IMC y la medición del perímetro de la cintura es una de las medidas indirectas más utilizadas para identificar el exceso de peso y es capaz de reflejar la adiposidad en una mayoría de los casos. Se trata de un valor que se calcula tomando como referencia el peso y la altura del paciente, convirtiéndose en una forma rápida de detección de sobrepeso y en una herramienta fundamental para la prevención desde la atención primaria. Por esta razón, la compañía médica Lilly ha lanzado la campaña Lo que tu IMC dice de ti, una iniciativa para recordar la importancia de prevenir la obesidad y las complicaciones asociadas a la obesidad antes de que aparezcan.

“La medida del IMC, así como otras mediciones sencillas como la relación entre el perímetro de la cintura y la altura, es un primer paso de concienciación con una medida fácil de obtener. Estas mediciones proporcionan información tanto al profesional sanitario, como al paciente, para poder iniciar un diagnóstico preciso de la obesidad y tomar las medidas necesarias acordes al estado de salud actual de cada persona.”, señala la Dra Irene Romera, directora médica de la Unidad Cardiometabólica de Lilly en España.

El estudio observacional retrospectivo estima los costes sanitarios directos asociados con la obesidad tanto en atención primaria como en entornos hospitalarios en la población adulta de España, y describe las características sociodemográficas y clínicas de las personas diagnosticadas con obesidad.

Para su elaboración, se han analizado dos bases de datos públicas nacionales no vinculadas: la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) y el Registro de Actividad de Atención Especializada-Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD) para hospitalizaciones. Se analizaron los datos del año 2022 de forma independiente para cada base de datos, utilizando estadísticas descriptivas. La campaña Lo que tu IMC dice de ti, impulsada por Lilly, comienza en marzo 2026 con el propósito de poner en valor el IMC como una de las herramientas más utilizadas para diagnosticar la obesidad y prevenirla.