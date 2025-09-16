Grupo Joly celebra los 20 años de su sección Salud & Bienestar con una jornada abierta al público

La sección Salud & Bienestar de Grupo Joly cumple 20 años de vida y lo conmemora con un encuentro de primer nivel bajo el título “La Salud que queremos”, que tendrá lugar el próximo lunes 29 de septiembre, a las 9:00 horas, en El 29 Restaurante y Eventos Sevilla (Av. Isabel la Católica, Parque de María Luisa, 2).

Nacida con el propósito de acercar información rigurosa y contrastada al ciudadano, Salud & Bienestar ha sido durante dos décadas un referente en divulgación sanitaria dentro de un grupo de comunicación centenario como es Grupo Joly. Su 20 aniversario se convierte ahora en una oportunidad para reflexionar, junto a profesionales y representantes institucionales, sobre los principales retos de la salud en Andalucía.

La jornada será inaugurada por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, y estará compuesta por cuatro mesas redondas en las que se abordarán cuestiones de gran interés para los ciudadanos y para el sector sanitario:

Mesa “Aplicación de soluciones innovadoras para la mejora del circuito asistencial cardiovascular”

Contará con la intervención de:

D. Víctor Manuel , subdirector de Gobierno Funcional de Sistemas de Información y acompañamiento al usuario.

, subdirector de Gobierno Funcional de Sistemas de Información y acompañamiento al usuario. Dr. Juan José Gómez - Doblas , director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular (PISCA) y jefe de Servicio en el Hospital Virgen de la Victoria.

, director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular (PISCA) y jefe de Servicio en el Hospital Virgen de la Victoria. Dr. Javier Torres , presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC) y jefe de sección de Cardiología Clínica en el Hospital Universitario de Jaén.

, presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC) y jefe de sección de Cardiología Clínica en el Hospital Universitario de Jaén. Dra. Mar Martínez , presidenta del Grupo de Preventiva de la Sociedad Andaluza de Cardiología y coordinadora del Proyecto Andatrack en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

, presidenta del Grupo de Preventiva de la Sociedad Andaluza de Cardiología y coordinadora del Proyecto Andatrack en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Dña. Margarita Reina, presidenta de Cardiosevilla y representante de Cardioalianza.

Mesa “Innovación y tecnologías para la salud de las personas”

En este bloque participarán:

D. Ismael Vargas , de la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones del SAS.

, de la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones del SAS. D. Jesús Carrillo , subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento en la Junta de Andalucía.

, subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento en la Junta de Andalucía. D. Carlos Míguez , facultativo adjunto a la gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena.

, facultativo adjunto a la gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena. D. Miguel Ángel Calleja , jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena.

, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena. D. Pablo Sierra, director de Acceso a Mercado y de Asuntos Corporativos en Takeda.

Mesa “Farmacia andaluza: aportando valor”

Integrada por representantes clave del ámbito farmacéutico:

D. Eutimio Tercero , subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud.

, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Dña. Macarena Gómez , directora Farmacéutica y de Calidad en Bidafarma.

, directora Farmacéutica y de Calidad en Bidafarma. D. Ernesto Cervilla, consejero y vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF).

Mesa “El hospital ante algunos retos del futuro”

Con la participación de expertos de centros hospitalarios de referencia:

Dr. Antonio Bascuñana , director médico de Hospitales Pascual.

, director médico de Hospitales Pascual. Dr. Alejandro López , director de la Unidad de Investigación de Hospitales Pascual.

, director de la Unidad de Investigación de Hospitales Pascual. Dr. Jaime Ruiz, director médico del Hospital Virgen del Camino (Villamartín).

El encuentro incluirá una pausa para café y un cóctel final, favoreciendo el diálogo e intercambio entre asistentes y ponentes. Además, tendrá amplia repercusión editorial el domingo 5 de octubre en todas las cabeceras impresas y digitales de Grupo Joly, acompañada de una galería fotográfica.

Inscripción gratuita

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa escribiendo al correo comunicacion@grupojoly.com o llamando al teléfono 902 30 60 95.