La hepatitis C, en retroceso: España se acerca a su objetivo de eliminarlo en cinco años

Desde hace unos meses, la Hepatitis C ha pasado a tener menos casos, considerándose como una enfermedad rara. Hoy mismo, coincidiendo con el Día Internacional, desde el Ministerio de Sanidad se ha mostrado que España es uno de los países líderes a nivel internacional en diagnóstico, tratamiento y control del virus. Se trata de un plan que se lleva a cabo desde 2015.

Desde ese momento y hasta 2024, se han administrado antivirales a un total de 172.414 personas y la tasa de cura supera el 94%. Sin duda, ha sido una de las causas principales para reducir la cifra de casos considerablemente. Actualmente, la prevalencia de infección activa por VHC es del 0,14% (aproximadamente 54.500 personas). Excluyendo grupos con exposiciones de riesgo, la prevalencia en la población general baja al 0,12% (unos 45.000 casos).

Impacto en el sistema de trasplantes y eficiencia sanitaria

En 2015, el 32% de estos pacientes presentaban infección por el VHC; en 2024, ese porcentaje ha descendido al 7%. Esta evolución ha contribuido a optimizar los recursos del sistema de trasplantes, acortar los tiempos de espera y mejorar el acceso para pacientes con otras patologías hepáticas.

Asimismo, se ha ampliado el uso de órganos procedentes de donantes con hepatitis C, incluidos aquellos destinados a receptores seronegativos, manteniendo altos estándares de seguridad y ampliando las opciones terapéuticas.

El problema de esta enfermedad es que se estima que cerca de 13.000 personas aún no han sido diagnosticadas. Esta población no identificada representa uno de los principales retos en la fase final hacia la eliminación del virus. Para abordarlo, el Ministerio de Sanidad reforzará, en coordinación con las comunidades autónomas, las estrategias de cribado en poblaciones vulnerables, así como la vinculación efectiva entre diagnóstico y tratamiento.

España trabaja con el objetivo de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública antes de 2030, adelantándose a las metas fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una nueva etapa centrada en la detección precoz, la equidad en el acceso y la acción interterritorial.

Qué síntomas tiene la Hepatitis C

Se trata de una infección en el hígado y muchas personas no presentan sintomatología en las fases más tempranas. Sin embargo, después de varios años los pacientes pueden padecer fatiga persistente, confusión mental, hinchazón abdominal, hinchazón en piernas y pies, sangrados, arañas vasculares en la piel, pérdida de peso y signos de cirrosis. Si no se trata, con el tiempo se puede convertir en cirrosis o cáncer de hígado.

