Identifican la clave para frenar la metástasis del cáncer colorrectal

Un equipo científico español ha identificado la proteína tropomodulina-2 (TMOD2) como elemento fundamental en el desarrollo de metástasis en pacientes con cáncer colorrectal, según revela un estudio publicado en la prestigiosa revista British Journal of Cancer. La investigación, liderada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y el CIB-CSIC, demuestra que esta proteína podría convertirse en una diana terapéutica prometedora para desarrollar nuevos tratamientos contra esta enfermedad.

Los resultados del trabajo científico han confirmado que la expresión de TMOD2 aparece alterada en células tumorales de cáncer colorrectal con elevada capacidad de generar metástasis hepáticas. "Nuestros hallazgos demuestran que TMOD2 desempeña un papel relevante en la progresión de este tipo de cáncer, por lo que podría ser una buena candidata para desarrollar nuevas terapias en cáncer colorrectal metastásico que puedan, en un futuro, probarse en ensayos clínicos", ha afirmado el equipo científico, coordinado por Rodrigo Barderas y Ana Montero, de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC) del ISCIII.

Este descubrimiento no solo identifica un mecanismo clave en la progresión tumoral, sino que también establece una correlación directa entre niveles elevados de esta proteína, estadios avanzados de la enfermedad y una reducción significativa en la supervivencia de los pacientes afectados.

Metodología avanzada para identificar el mecanismo metastásico

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores emplearon un enfoque multidisciplinar que combinó técnicas de proteómica, bioinformática y análisis de muestras tumorales tanto in vitro como in vivo. Esta metodología permitió observar cómo la sobreexpresión de TMOD2 en células de cáncer colorrectal provoca un aumento considerable de sus características tumorigénicas, incrementando la adhesión celular, el crecimiento tumoral y la capacidad de generar metástasis.

El equipo de investigadores que ha descubierto el avance. / EFE

Los experimentos realizados demostraron que las células con niveles elevados de TMOD2 formaban tumores de mayor tamaño en comparación con los grupos de control. Además, se observó que estas células presentaban una mayor capacidad para colonizar el hígado, órgano diana principal de las metástasis en este tipo de cáncer.

"La investigación ha permitido identificar biomarcadores potenciales que podrían utilizarse para predecir el riesgo de metástasis en pacientes con cáncer colorrectal, lo que abriría la puerta a tratamientos más personalizados", explican fuentes del ISCIII consultadas por este medio.

El estudio también ha conseguido identificar otras proteínas y rutas celulares directamente relacionadas con la sobreexpresión de TMOD2 que participan en el desarrollo tumoral y metastásico. Entre ellas destacan STAG1 y MARCKS, dos proteínas que parecen interactuar con TMOD2 en una compleja red molecular que facilita la progresión del cáncer.

Estos hallazgos proporcionan una comprensión más profunda de los mecanismos moleculares que subyacen al proceso metastásico del cáncer colorrectal, especialmente en su diseminación hacia el hígado, el órgano más frecuentemente afectado por metástasis en este tipo de tumores.

"El conocimiento adquirido sobre estas vías de señalización podría permitir el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas no solo contra TMOD2, sino también contra estas proteínas asociadas, aumentando potencialmente la eficacia de los tratamientos", señalan los investigadores.

Implicaciones para el diagnóstico y pronóstico del cáncer colorrectal

Además de su potencial como diana terapéutica, la identificación de TMOD2 como biomarcador podría mejorar significativamente las herramientas de diagnóstico y pronóstico disponibles actualmente. La detección temprana de niveles elevados de esta proteína en pacientes con cáncer colorrectal podría ayudar a identificar aquellos con mayor riesgo de desarrollar metástasis.

"Estos resultados podrían traducirse en pruebas clínicas que permitan anticipar el comportamiento del tumor y adaptar los tratamientos de forma personalizada", explica el equipo de investigación. "Los pacientes con sobreexpresión de TMOD2 podrían beneficiarse de un seguimiento más intensivo y terapias más agresivas dirigidas a prevenir la diseminación metastásica".

El cáncer colorrectal representa una de las principales causas de mortalidad por cáncer en España, con más de 40.000 nuevos casos diagnosticados anualmente. La identificación de nuevos biomarcadores como TMOD2 supone un avance significativo en la lucha contra esta enfermedad.

Tropomodulina-2: una proteína clave en la metástasis tumoral

La tropomodulina-2 (TMOD2) es una proteína que pertenece a la familia de proteínas reguladoras del citoesqueleto celular. Tradicionalmente, se había estudiado principalmente en tejido neuronal, donde desempeña funciones importantes en la estabilización de filamentos de actina, componentes esenciales del citoesqueleto celular.

Sin embargo, este nuevo estudio revela su papel inesperado en la progresión del cáncer colorrectal, donde parece facilitar la movilidad celular, la invasión tisular y la capacidad de las células tumorales para sobrevivir en entornos distintos al de origen. Estas características son fundamentales para el desarrollo del proceso metastásico.

La sobreexpresión de TMOD2 en células tumorales parece alterar significativamente su comportamiento, aumentando su agresividad y capacidad invasiva. Este descubrimiento abre nuevas vías para la comprensión de los mecanismos moleculares que subyacen al proceso metastásico.

¿Qué tratamientos podrían desarrollarse a partir de este descubrimiento?

El hallazgo de TMOD2 como proteína clave en el desarrollo de metástasis del cáncer colorrectal abre diversas posibilidades terapéuticas que podrían explorarse en los próximos años. Entre las estrategias más prometedoras se encuentran:

Inhibidores específicos de TMOD2 que bloqueen su actividad en células tumorales. Terapias dirigidas que interfieran en la interacción entre TMOD2 y otras proteínas como STAG1 y MARCKS. Inmunoterapias basadas en anticuerpos monoclonales contra TMOD2. Terapias génicas que reduzcan la expresión de TMOD2 en células tumorales.

Aunque estos enfoques terapéuticos se encuentran aún en fase experimental y requerirán años de investigación adicional antes de llegar a la práctica clínica, representan una esperanza significativa para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, una condición que actualmente tiene opciones de tratamiento limitadas y un pronóstico generalmente desfavorable.