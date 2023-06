Artistas y atletas exitosos que desafían el Síndrome de Tourette

El Síndrome de Tourette, un trastorno neurológico caracterizado por tics involuntarios y vocales, ha sido objeto de muchos malentendidos y estigmas a lo largo de los años. Sin embargo, es importante destacar que este síndrome no define ni limita el talento de las personas que lo padecen, un ejemplo que ha vuelto a poner de manifiesto el artista escocés Lewis Capaldi. En un vídeo que se ha hecho viral, el artista trata de seguir cantando en el Festival de verano Glastonbury mientras sufre una crisis de tics debido al síndrome de Tourette que padece. La respuesta del público fue memorable y continuaron cantando al unísono la letra de 'Someone you loved' para ayudar a Capaldi en un momento difícil para el que luego tuvo un gesto de agradecimiento. Tras este episodio, el cantante compartió un mensaje en sus redes anunciando su retirada temporal de la gira y agradeciendo al público este gesto de humanidad. Pero el popular artista no es el único que padece este síndrome, otros artistas y atletas destacados ya han visibilizado cómo es vivir con este trastorno neurológico y compaginarlo con una carrera de éxito. A pesar de los desafíos que presenta esta condición, han logrado alcanzar el éxito en sus respectivos campos, inspirando a otros y rompiendo barreras.

Artistas y atletas con Síndrome de Tourette

Tim Howard: El ex portero de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos y del Everton, Tim Howard, es conocido por su destacada carrera en el fútbol. A pesar de tener Tourette, ha sido un jugador clave en varios equipos de renombre y ha inspirado a muchos con su determinación y habilidades en el campo.

Dan Aykroyd: El famoso actor y comediante canadiense Dan Aykroyd ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de Síndrome de Tourette. A pesar de los desafíos que enfrentó debido a los tics y movimientos involuntarios, logró una exitosa carrera en la industria del entretenimiento y es reconocido por sus roles en películas icónicas como "The Blues Brothers" y "Ghostbusters" .

Jess Thom: Jess Thom, una talentosa actriz y comediante británica, es conocida por su humor inteligente y su activismo en torno al Síndrome de Tourette. A través de su trabajo en el teatro y en línea, ha desafiado los estigmas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia y promover la inclusión de personas con Tourette en la sociedad.

Tim Hague: Tim Hague, un boxeador profesional canadiense, se convirtió en una inspiración para muchos al competir en el programa de televisión "The Amazing Race Canada" a pesar de su diagnóstico de Síndrome de Tourette. Su determinación y valentía lo llevaron a enfrentar desafíos físicos y mentales, demostrando que el Tourette no lo definía como persona ni limitaba su capacidad para superar obstáculos.

Zac Efron: el actor principal de High School Musical, también sufre este trastorno. En su caso, presenta un tic motor que consiste en rascarse compulsivamente los brazos, a veces con poco o ningún control, llegando incluso a causarse heridas.

Billie Eilish : Es ampliamente conocido que la cantante Billie Eilish ha sido diagnosticada con Síndrome de Tourette desde los once años. Sin embargo, es poco común que las consecuencias de esta condición se hayan manifestado durante sus actuaciones ya que, según ella misma ha comentado, no son severos ni muy evidentes. El año pasado, en un concierto, la artista sufrió una crisis que consiguió controlar y pudo continuar con su show. Un gesto de superación que sus fans aclamaron.

Lele Pons: la influyente y cantante venezolana, al igual que Billie Eilish, comenzó a experimentar una serie de tics a los 11 años. Además, Lele ha mencionado que su Síndrome de Tourette se manifiesta a través del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La polifacética artista compartió los detalles de su trastorno y cómo lo vive en su día a día en un documental de 6 episodios titulado 'The Secret Life of Lele Pons'.

Kristen Stewart: la actriz conocida por su papel en la saga Crepúsculo, reveló en una entrevista que durante el rodaje de Amanecer Parte 1 intentó controlar sus tics, como decir palabrotas de forma constante, poniendo una moneda en una hucha cada vez que lo hacía.

¿Cómo se manifiesta?

El Síndrome de Tourette se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales involuntarios. Estos tics pueden variar en su naturaleza y gravedad, y suelen manifestarse de forma intermitente a lo largo del tiempo. Las formas más comunes en las que el Síndrome de Tourette puede manifestarse son: