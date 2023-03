Cardiomegalia: descubre la causa de muerte del actor de 'The Walking Dead' Jansen Panettiere

La actriz Hayden Banteier ha perdido a su único hermano Jansen, el actor conocido por su papel como Casper en The Walking Dead, quien ha muerto este pasado domingo 19 de febrero en Nueva York, a los 28 años. Según los informes, las autoridades visitaron la casa de la víctima el fin de semana pasado y encontraron su cuerpo, pero descartaron una muerte violenta. Muchos pensaron que tenía que ver con algo relacionado con el suicidio, debido a que Jansen padecía problemas de ansiedad y depresión. Ahora, la causa de la muerte se ha hecho pública y nada tiene que ver. La causa final de la muerte del actor se debió a ''la cardiomegalia, también conocido como corazón dilatado, junto a complicaciones de la válvula aórtica", confirmó la propia familia a través de un comunicado a E!News. ¿De qué se trata este trastorno cardiovascular? Te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué es la cardiomegalia?

La cardiomegalia es un trastorno caracterizado por el aumento del tamaño del corazón de manera desproporcionada, un síntoma que generalmente se detecta solo mediante una radiografía de tórax. Normalmente, este trastorno se suele identificar a causa de pruebas propuestas por otros motivos. Esto suele causar sorpresa en el paciente, que puede no tener noción de este cuadro clínico. Por tanto, en sí misma, no puede ser considerado una enfermedad, sino sólo una anomalía que se presenta como síntoma de una patología previa.

El proceso de aumento de tamaño puede ser de unos pocos meses, como en el embarazo, o tomar años, como en la hipertensión. Una vez que se detectó una cardiomegalia es necesario realizar estudios para encontrar el origen y que no desemboque en una consecuencia más grave como la del Panettiere.

Normalmente, este tipo de trastornos no tiene síntomas específicos, y la mayoría de las personas con esta deformidad viven con ella durante mucho tiempo sin darse cuenta. Sin embargo, si hay algunos síntomas que indican un corazón agrandado, puede significar que esta condición se ha desarrollado y, por lo tanto, es más peligrosa.

Lo síntomas más comunes son la falta de aire incluso sin realizar esfuerzos, las arritmias, las palpitaciones, la hinchazón de piernas, las náuseas y la ausencia de apetito. A pesar de ser una condición grave y que puede llevar a la muerte, la cardiomegalia puede ser tratada por un cardiólogo con medicamentos o cirugía, y tiene cura cuando se diagnostica al inicio. Por ello, detectarlo a tiempo resulta vital para establecer un tratamiento potencial.

Causas En cuanto a las causas, hay diferentes afecciones que pueden ser totalmente variadas, aunque son frecuentes la presión arterial, las arterias obstruidas, la miocardiopatía, la hipertensión pulmonar y la anemia. También son comunes la afección cardíaca presente en el momento del nacimiento (defecto cardíaco congénito), un daño como consecuencia de un ataque cardíaco, la acumulación de líquido en el saco alrededor del corazón (derrame pericárdico), trastorno de la tiroides o la grasa alrededor del corazón. Entre las consecuencias más graves de esta afección, según indican desde Mayo Clinic, se encuentran: Insuficiencia cardíaca. Puede producirse insuficiencia cardíaca si se agranda la cavidad inferior izquierda (ventrículo izquierdo) del corazón.

El agrandamiento del corazón podría impedir que las válvulas cardíacas mitral y tricúspide se cierren, y provocar que la sangre fluya en sentido inverso. Paro cardíaco y muerte súbita. El corazón agrandado podría latir demasiado rápido o demasiado lento. Los latidos cardíacos irregulares (arritmia) podrían provocar desmayos, paro cardíaco o muerte súbita. TRATAMIENTO El tratamiento para la cardiomegalia consiste en corregir la causa de su origen. Entre los abordajes para atender el origen, los más frecuentes incluyen los siguientes: Controlar la presión arterial alta.

Reparar la función de las válvulas cardiacas. Entre los tratamientos con fármacos para restaurar estas funciones, se suelen usar: Diuréticos. Reducen la cantidad de sodio y agua en el cuerpo, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial.

Se pueden indicar medicamentos anticoagulantes para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos. Medicamentos para el ritmo cardíaco. Estos medicamentos, también llamados antiarrítmicos, ayudan a controlar el ritmo cardíaco.

Panettiere debutó como actor en 2002 en la serie 'Even Stevens' de Disney Channel. Después, apareció en producciones como 'Hope & Faith', 'Turno de guardia', 'El crucero de los tigres', 'Todo el mundo odia a Chris', 'El juego perfecto', 'Del Playa' o 'The Walking Dead'. Su último trabajo se sitúa en el año 2022, cuando apareció en 'Love and Love Not'. Además, tiene cuatro proyectos pendientes de lanzamiento: Aaah! Roach!, Horse, Justice Angel y American Game.