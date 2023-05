Combate las alergias sin sentirte cansado: Todo sobre Bilaxten, el antihistamínico sin receta ni efectos de somnolencia

Con la llegada de la primavera, muchas personas empiezan a padecer los síntomas de las alergias estacionales. El picor de ojos, la congestión nasal y los estornudos pueden ser muy molestos e incluso afectar nuestro rendimiento diario. Para combatir estos síntomas, muchos recurren a los antihistamínicos, pero muchos de ellos tienen efectos secundarios como la temida somnolencia. ¿Es posible encontrar un antihistamínico que no nos haga sentir cansados? Sí, y se llama Bilaxten, cuyo principio activo es la bilastina.

Bilaxten es un antihistamínico de segunda generación usado para combatir los síntomas de rinoconjuntivitis alérgica y la urticaria sin causar somnolencia. Esto es posible gracias a su composición, que actúa de forma específica en los receptores H1, que se encuentran en las células del sistema inmunológico, y no en los receptores H1 del sistema nervioso central, que son los que causan la somnolencia. Así, a diferencia de otros antihistamínicos, Bilaxten no penetra en el cerebro y no causa sedación, por lo que se puede tomar a cualquier hora del día sin afectar nuestra capacidad para realizar tareas cotidianas. Además, la bilastina no atraviesa la barrera hematoencefálica en niveles significativos, lo que reduce aún más la posibilidad de que cause somnolencia o afecte el sistema nervioso central.

Además de ser no sedante, la bilastina también se ha demostrado que tiene un inicio rápido de acción y una duración prolongada. Los estudios han demostrado que la bilastina comienza a funcionar dentro de los 60 minutos posteriores a la ingesta y proporciona hasta 24 horas de alivio de los síntomas de la alergia. Esto significa que una sola dosis al día es suficiente para controlar los síntomas de las alergias durante todo el día.

OTROS BENEFICIOS

Más allá del mencionado efecto prolongado, su fórmula no causa dependencia ni tolerancia, lo que significa que se puede utilizar de forma segura durante períodos prolongados sin perder su efectividad. Asimismo, es el primer y único antihistamínico que ha recibido la aprobación para su uso simultáneo en a nivel europeo de la rinoconjuntivitis alérgica y la urticaria. Además, no tiene metabolismo hepático y carece de riesgo cardíaco al no provocar alteraciones del intervalo QT/QTc.

Por otro lado, tiene un perfil de seguridad alto para el Sistema Nervioso Central ya que no potencia los efectos del alcohol ni las benzodiacepinas. En este mismo sentido, no provoca somnolencia ni afecta a las capacidades psicomotoras del paciente.

Otro beneficio de la bilastina es que tiene un bajo riesgo de interacciones con otros medicamentos. A diferencia de algunos antihistamínicos más antiguos, que pueden interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios no deseados, la bilastina es considerada segura para usar con una amplia variedad de fármacos.

Bilaxten está disponible en comprimidos de 20 mg y se puede adquirir en farmacias sin necesidad de receta médica. Sin embargo, es importante seguir las recomendaciones del médico o farmacéutico sobre la dosis adecuada y la duración del tratamiento, especialmente si se padece alguna enfermedad o se está tomando otros medicamentos.

Eso sí, a pesar de ser un fármaco bien tolerado, su ingesta debe ser con el estómago vacío para evitar la interacción y posibles efectos secundarios de su toma con alimentos o zumos de frutas. Por tanto, su dosis debe tomarse una hora antes de consumir ningún alimento o zumo o dos horas después de hacerlo.