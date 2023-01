Combatir la anemia en personas mayores, el problema de salud que ha sufrido María Teresa Campos

La anemia es una condición que se manifiesta cuando existe un nivel bajo de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina en los mismos no es suficiente. Puede ser consecuencia de una enfermedad hematológica o una manifestación secundaria a muchas otras enfermedades. Aunque lo más frecuente en nuestro medio es que la anemia se deba a una carencia de hierro (ferropenia), es imprescindible identificar correctamente su causa para poder tratarla de forma adecuada. Con la edad, este padecimiento se acentúa y es más frecuente, provocando una serie de síntomas como fatiga, debilidad, mareos o aturdimiento o latidos irregulares del corazón. Con la edad, además, existe un mayor riesgo de deterioro físico, funcional y cognitivo. Es el caso que llevó a María Teresa Campos a ser ingresada hace unos días en el Hospital madrileño de la Luz, recibiendo el alta unas horas después. Un hecho que puede restarle importancia a este episodio, pero hay que saber que la anemia en personas mayores tiene consecuencias que pueden llegar a ser muy graves.

Como hemos mencionado, es común que padecer anemia a partir de los 65 años pueda provocar una disminución en la capacidad física y la fuerza muscular por lo que se acaba afectando la movilidad y la calidad de vida. Además, ciertos tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e incluso potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan (especialmente cuando se asocia a otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca o renal, la hipertensión o la diabetes). Por ello, aprender a combatirla es fundamental para evitar sus consecuencias más graves.

Una alimentación equilibrada, clave

Un componente fundamental de la hemoglobina es el hierro; si no hay suficiente, no se puede ''cargar'' bien el oxígeno. Por ello, al no haber suficiente oxígeno, la hemoglobina no puede hacer bien su trabajo y transportarlo a nuestros músculos, cerebro, etc. y por eso nos sentimos fatigados o débiles.

En este sentido, el tipo de anemia más común, tanto en población mayor como joven, es la provocada por por un déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Aquí, el tratamiento más común es una dieta que incluya alimentos ricos en estos nutrientes, así como suplementos dietéticos. Entre ellos se encuentran:

Carnes rojas

Pescados

Vísceras

Marisco y algunos moluscos

Legumbres

Frutas y verduras frescas

Cereales

Frutos secos

Evitar el consumo de café y té con las comidas (recordar que contienen taninos, que dificultan la absorción de hierro). Por otro lado, si tu sistema digestivo tiene problemas para absorber la vitamina B-12 de los alimentos que consumes, es posible que necesites inyecciones de vitamina B-12.

Tratamiento anemias menos comunes