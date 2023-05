Cortisol: cómo saber si lo tengo alto y reducirlo

Si hay algo que ha conseguido la pandemia es aumentar la conciencia de la mayoría de las personas de que lo realmente importante en la vida es la salud. Los meses de encierro en nuestro hogares sirvieron para alimentar nuestros miedos y subir los niveles de estrés en nuestros cuerpos, aumentando la familiaridad con determinados términos como el del cortisol, convertida en una de las hormonas más célebres del siglo XXI, la que segregan las glándulas adrenales cuando tenemos una situación que solventar: una amenaza, un conflicto o un miedo. La conocida como hormona del estrés es necesaria en nuestras vidas, para mantener el cuerpo activo y el organismo ágil, pero en su justa medida. ¿Cómo saber si tengo el nivel de cortisol alto y de qué manera puedo reducirlo? Aquí os lo explicamos.

Existen determinados síntomas vitales que nos pueden llevar a pensar que tenemos los niveles de cortisol disparados. Si sentimos sensación constante de fatiga y episodios habituales de insomnio, si aumentamos de peso de forma repentina, si tenemos humor cambiante o el ánimo alterado y determinadas zonas inflamadas, sobre todo en el intestino porque el estrés también pasa factura sobre nuestro sistema digestivo, sería oportuno hacerse alguna que otra prueba para medir nuestros niveles de cortisol.

Cómo reducir los índices de cortisol

Los valores normales de cortisol en la sangre deben estar entre 5 y 25 microgramos por decilitro. Para ponerle remedio cuando los médicos comprueban que ese episodio puntual de estrés llegó a nuestro cuerpo para quedarse no es sólo cuestión de tomarte un ansiolítico y listo. La medicación puede ayudar, sobre todo en lo que al primer impacto sobre nuestro organismo se refiere, pero a medio-largo plazo la solución pasa por otros elementos más importantes.

El ejercicio, una buena alimentación y la relajación a través de la terapia son los mejores métodos para reducir el cortisol en nuestro cuerpo

La mejor terapia para el estrés es el ejercicio físico. Otra solución es mejorar la alimentación, tanto lo que comes como la forma en la que lo comes. Regular el sueño y trabajar nuestras emociones con un terapeuta puede terminar siendo también el mejor tratamiento para terminar situando los niveles de cortisol en su sitio. Como complemento a estos procesos podemos ingerir determinados suplementos, que permitan regular nuestro sistema nervioso, pero siempre como complemento y no como único remedio.