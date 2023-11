Descubre cómo la música que ya conoces puede aliviar tu dolor

Escuchar música, además de "amansar a las fieras", se ha demostrado que tiene efectos muy positivos en el cerebro de las personas. La ciencia va más allá y un nuevo estudio asegura que la música es capaz de reducir el dolor mucho más que un analgésico. Eso sí, debe ser conocida para ti.

Hace años no estaba del todo demostrado científicamente que la música aliviara el dolor de las personas, pero un estudio publicado en Frontiers in Pain Research ha demostrado en pacientes con dolor crónico y que no tomaban analgésico el impacto que tenía la música sobre la percepción del dolor y el manejo del mismo. Comprobaron que una música conocida tenía más poder sobre el dolor que una canción relajante que el paciente oía por primera vez.

En cualquier caso y por muy fiables que sean los estudios, siempre será mejor el tratamiento que te pueda recetar un médico. ¿Quieres saber, de todas formas, qué efectos positivos tiene la música sobre la experiencia del dolor?

Cómo influye la música en el dolor

Distrae la atención. La música distrae la mente de la sensación de dolor al proporcionar una fuente alternativa de estímulo sensorial. Cuando te concentras en la música, le prestas menos atención al dolor y hace que lo percibas como menos intenso. Reducir la ansiedad y el estrés. La música relajante puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés que, a menudo, se asocian con el dolor crónico o agudo. Cuando una persona está menos ansiosa, es más probable que tolere mejor el dolor. Libera endorfinas. Escuchar música que te gusta ayuda a liberar endorfinas, que son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales en el cuerpo. Esto puede proporcionar un alivio temporal del dolor y mejorar tu estado de ánimo. Mejora el estado de ánimo. La música influye en tu estado de ánimo de manera positiva, lo que puede hacer que enfrentes el dolor de manera más positiva. Fomenta la relajación. La música suave y tranquila relaja a las personas, lo que disminuye la tensión muscular y reduce la percepción del dolor. Facilita la terapia física y la rehabilitación. En algunos casos, la música se utiliza como parte de la terapia física y de rehabilitación para motivar a las personas a participar en ejercicios y movimientos que ayudan en la recuperación de lesiones y cirugías. Da compañía. La música es una forma de compañía y apoyo emocional para las personas que enfrentan el dolor.

Experiencias emocionales

La respuesta a la música puede variar según la persona y el tipo de dolor que esté experimentando. Lo que funciona para una persona puede no ser igual de efectivo para otra. En cualquier caso, los estudios han demostrado que la música “ilumina” las áreas del cerebro involucradas en la emoción, la memoria e, incluso, el movimiento físico.

Por otra parte, los investigadores mostraron la otra cara de la investigación en la que por ejemplo escuchar música relajante durante más tiempo podría tener efectos más fuertes que las que habían escuchado para este estudio, pero que habían durado menos tiempo. La música favorita también es eficaz con otros estímulos no térmicos del dolor, como la estimulación mecánica o el dolor crónico.