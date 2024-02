Maneras de proteger la salud mental cuando usas aplicaciones de citas

Uno de cada tres usuarios o lo que es lo mismo, unos cuatro millones de personas, usa aplicaciones de citas para ligar en España, unos datos que se acrecentaron con la pandemia.

Las aplicaciones de citas han revolucionado la forma en la que las personas se conocen y establecen relaciones. Sin embargo, en medio de la emoción y de las oportunidades que ofrecen, es importante tener en cuenta la salud mental y cómo muchas de estas relaciones la perjudican por la manera tan tóxica de llevar las relaciones a través de estas aplicaciones.

En el mundo digital de las citas, hay muchos engaños y muchas estrategias de abuso psicológico las cuales están llenando el diccionario de anglicismos que surgen para ponerle nombre a estas prácticas, cada vez más frecuentes. El último es el de Catch and Release, un comportamiento que se suma a la lista de los tóxicos entre las parejas de ligue.

Consiste en que una persona contacta con otra y en cuanto empieza a notar una respuesta, decide cortar. Este comportamiento, consciente o inconsciente, genera muchos daños en la mente de la persona abandonada.

Recomendaciones para que la salud mental no sufra

Puedes bautizarlo con el nombre que quieras y lo puedes decir en inglés o en español, pero el significado de todos esos conceptos es el mismo. Una desestabilización mental a través de la pérdida repentina del interés, de desaparecer y aparecer sin dar explicaciones, en algunos casos desaparecer para siempre, etc. Por todos estos motivos, se hace necesaria mantener la cabeza fría y como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé: "hay que poner la razón frente a la emoción". ¿Cómo puedes hacerlo?

1. Establece expectativas realistas: Es fácil caer en la trampa de idealizar a las personas en las aplicaciones de citas, pero hay que mantener siempre los pies en la tierra y no ilusionarse pronto y con la primera persona con la que tengas una conversación. Muchas personas nos embaucan con su don de palabra, utilizando las que queremos escuchar y nos confundimos con que están siendo empáticos. Recuerda que todos tienen sus propias imperfecciones y que las conexiones reales llevan tiempo en desarrollarse. No te desanimes si las cosas no avanzan tan rápido como esperabas y sé honesto contigo mismo sobre tus expectativas.

2. Cuida tu tiempo en las aplicaciones: Establece límites de tiempo para el uso de estas aplicaciones y no permitas que se conviertan en una obsesión. Recuerda que el equilibrio es clave para mantener una buena salud mental. Así que controla la ansiedad por conocer las respuestas que puedan darte para no llegar a tener comportamientos obsesivos.

3. Protege tu privacidad: Antes de compartir información personal, establece límites claros y asegúrate de sentirte cómodo con lo que quieres contar. Mantén la privacidad y evita compartir con ella detalles íntimos hasta que la conozcas. Esto no solo te protegerá, sino que también te permitirá construir relaciones basadas en la confianza.

4. Sé auténtico: Presentarte realmente como eres es más un bien para ti ya que no ganarás mucho inventando detalles para impresionar a los demás. Ser auténtico atrae conexiones más significativas y reduce la presión de mantener una fachada. Además, tampoco lo tienes que contar todo en poco tiempo. Respeta el proceso de la relación, aunque sea corto.

5. Practica la comunicación clara: La comunicación es fundamental en cualquier relación, incluso en el ámbito digital. Expresa tus deseos, límites y expectativas de manera clara y respetuosa. Si la historia sale bien, la relación será sólida y saludable. Y si sale mal, la honestidad probablemente acelere su final.

6. Maneja el rechazo con madurez: Las citas a través de estas aplicaciones conlleva a que a veces te rechacen, pero eso no te define como persona. Entender esta idea y manejarla con madurez es crucial para que no afecte a tu autoestima. En lugar de verlo como un fracaso, míralo como una oportunidad para aprender y crecer.

7. Tu bienestar emocional por encima de todo. Tu salud mental debe ser siempre tu prioridad. Si sientes que las aplicaciones de citas están afectando negativamente a tu bienestar emocional, deja de entrar en ellas. Conoce tus límites y no dudes en buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales si ves que afecta demasiado a la hora de llevar una vida normal.