Hay una manera de saber si estás enamorado de verdad, según Marian Rojas Estapé

Amor a primera vista. Es esa parte de la atracción sexual que, de repente es tan fuerte que todo el cerebro se nubla y ya esa es la persona de tu vida.

A las puertas de San Valentín o el Día de los Enamorados, un día en el que todo parece carecer de importancia porque, según dice la tradición, "el amor todo lo puede". Sin embargo, para que una relación de pareja funcione tiene que haber, además de amor, un poco de cordura.

Según la psiquiatra Marian Rojas Estapé: "Las primeras fases del inicio de una posible relación debe de ser llevada por una parte racional que muchas veces dejamos a un lado debido a esa neblina emocional fruto del éxtasis del enamoramiento que en algún momento va a bajar y te va a devolver a la realidad". Desde su punto de vista, "el amor a primera vista no funciona", pero admite que "Tiene que ver si antes de iniciarte en una relación, ya sabías lo que buscabas".

El amor en diferentes fases

En la primera fase del enamoramiento que, quienes han estudiado sobre ello aseguran que dura unos 17 meses, se activan unas sustancias en el cerebro relacionadas con la oxitocina y la serotonina que son hormonas del bienestar y de la felicidad. Por lo que en esa primera fase, pasas de una excitación y euforia, de alegría e ilusión, bañado con un poco "inconsciencia", a una fase de calma y de sosiego posterior que tienen su base fisiológica.

Esa fase de calma que suele llegar cuando las personas llevan muchos años con sus parejas no solo depende de la bioquímica sino de la capacidad de trabajar la relación. En esa fase de "chispazo", las personas hacen cosas de las que uno "no es muy consciente" y cuando pasa el tiempo, echa la vista atrás y va pensando mejor en cada paso dado en la relación, va tomando más conciencia y dice: "¿Cómo pude hacer yo esto?". Igual pasa cuando la relación se acabó y al tiempo reflexionas sobre aquella época y piensas: "No sé en qué estaba yo pensando" o "Cómo pude yo fijarme en esta persona".

La psiquiatra Marian Rojas tiene una explicación para ti: "La corteza prefrontal, que es la encargada del juicio, se desactiva y uno solo se enfoca en lo que le gusta de la otra persona, todo potenciado por la dopamina. Al principio nada te molesta de la persona, ni de su entorno que más tarde pasa a ser el tuyo".

A medida que la relación avanza, las cosas van cambiando. Ya no te gusta todo de la persona, empiezas a ver defectos también en su familia, en su entorno y te empiezas a plantear la continuidad. A veces, esa racionalidad llega un poco tarde porque ya se han tomado decisiones que no son tan fáciles de abandonar.

El organismo no puede aguantar el enamoramiento del principio toda la vida

El estado de enamoramiento del principio no se puede mantener en el tiempo ya que una persona no puede tomar las decisiones importantes de su vida según un patrón de sentimientos y emociones. Por eso, la relación no sólo debe basarse en los sentimientos porque estos tienen niveles y a veces cambian.

La psiquiatra explica que esa fase de enamoramiento total tiene que ver con la forma en la que la que te han enseñado a querer y muchas veces los circuitos neuronales están intoxicados desde la infancia. Esa es la diferencia que marca la manera de llevar las relaciones.

Si tu cerebro está acostumbrado a un entorno tóxico porque es donde has crecido, sin darte cuenta vas a buscar relaciones que no te convienen porque el cerebro lo detecta como "zona conocida". De ahí, que muchas veces las personas escojan parejas con patrones de conducta parecidos a los de algunos de las figuras de apego.

Por eso, la psiquiatra aconseja que cuanto más racional sea el comienzo de la relación, mucho mejor será a largo plazo.