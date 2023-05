Meningitis: síntomas, riesgos y cómo reconocerla a tiempo

Cada año se diagnostican mil casos de meningitis en España, una enfermedad cuyo grupo de mayor riesgo son los menores de 5 años y los jóvenes entre 14 y 25 y que de no detectarla en el momento adecuado puede generar en complicaciones incluso vitales. Con la meningitis estamos ante una patología que para afrontarla con garantías es fundamental conocer los síntomas y atajarlos antes de que sea más tarde. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo reconocerlos a tiempo? Aquí os lo explicamos.

El 90% de los pacientes de meningitis son niños menores de 5 años o jóvenes de entre 14 y 25 años

El principal inconveniente para avistar un caso de meningitis es que, al contrario que ocurre con otras enfermedades, 9 de cada 10 pacientes suelen ser menores que, aparentemente, están sanos como una pera. Entre los síntomas que nos deben poner en alerta están la fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, confusión o dificultad para concentrarse. En principio todos ellos podrían confundirse perfectamente con otros tipo de afecciones. Otros más elocuentes y preocupantes serían manos y pies fríos, aparición de manchas rojas en la piel, tener convulsiones, excesivo sueño y problemas para despertarnos o alta sensibilidad a la luz.

La meningitis y sus posibles secuelas

En caso de detectarse a tiempo la meningitis no tiene por qué dejar secuelas, pero de no ser así son numerosos los casos que terminan con pacientes sufriendo casos de sordera, ceguera, alteraciones neurológicas, amputaciones y fallos orgánicos que incluso pueden terminar con su vida, aún recibiendo tratamiento con antibióticos si el diagnóstico no ha sido precoz y se ha accedido rápidamente a la vacunación.

El tratamiento principal para la meningitis son los antibióticos, toda vez que el paciente esté vacunado

Los síntomas anteriormente mencionados pueden darse de forma conjunta o independiente, pero debe ponernos en alerta en cualquier caso o al menos contemplar dicha posibilidad, sobre todo si los síntomas aparecen en personas que entran dentro de la edad de mayor factor de riesgo.

En Andalucía el año pasado más de medio millón de jóvenes nacidos entre 2002 y 2010 recibieron la primera dosis de la vacuna de la meningitis ACWY y para este 2023 desde la Junta de Andalucía se vuelve a insistir en la vacunación de todos los adolescentes de entre 12 y 21 años que no hayan recibido una dosis después de haber cumplido los 10 años, independientemente de que ya se vacunaran del meningococo C, ya que esta vacuna amplía la protección frente a otros meningococos que están circulando en la actualidad.