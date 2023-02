Nitrofural, ¿qué es lo que se debe conocer de este medicamento para las infecciones cutáneas?

Nitrofural es un medicamento que se usa por sus capacidades antisépticas para desinfectar heridas superficiales, así como quemaduras (incluidas algunas de segundo y tercer grado), úlceras y algunas infecciones cutáneas. Según establece la Clínica de la Universidad de Navarra, nitrofural también es usado para la desinfección de material quirúrgico, en intervenciones ginecológicas y para la desinfección de fístulas de acceso complicado.

También se usa para preparar las superficies en casos de injertos de piel, para reducir el riesgo de que la contaminación bacteriana pueda causar rechazo del mismo o que se produzca una infección.

¿Qué se debe saber sobre nitrofural?

En España el nitrofural puede encontrarse como principio activo de diversos medicamentos comercializados con nombres como Furacin o Botinit y puede presentarse en forma de pomada o de polvo de uso cutáneo.

Según se recoge Vademecum, el uso de este medicamento no está recomendado en los siguientes casos:

Personas que tengan hipersensibilidad al nitrofural o a alguno de los ingredientes que lo acompañan en el medicamento.

al nitrofural o a alguno de los ingredientes que lo acompañan en el medicamento. Niños, puesto que no está probada su eficacia y seguridad.

puesto que no está probada su eficacia y seguridad. Pacientes de edad avanzada.

Si hay riesgo de sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, como los hongos o pseudomonas, que puedan llevar a una infección secundaria.

En el caso de las pacientes embarazadas, no hay datos suficientes para su utilización. Por ello su médico deberá considerar los pros y contras y no utilizarse salvo que hubiera un posible beneficio que "justificase algún riesgo potencial para el feto". Tampoco se recomienda su uso durante el periodo de lactancia al no conocerse si nitrofural es excretado en la leche humana.

Vademecum recoge que el uso de nitrofural no parece afectar a la capacidad de conducción de los pacientes.

Por otra parte, su médico le indicará cuánto tiempo y de qué forma ha de aplicar este medicamento y si ha de tomar alguna precaución extraordinaria en su caso particular.

Posibles efectos adversos

El uso en la piel de nitrofural puede tener efectos adversos. El más común es la posibilidad de desarrollar una dermatitis de contacto que incluye síntomas como el enrojecimiento de la zona, picor, erupción o hinchazón.

Por otro lado, si se produjera un sobrecrecimiento, una infección secundaria, irritación o una reacción de sensibilidad, se recomienda suspender el tratamiento y consultar con su médico.

El listado completo de efectos adversos puede encontrarse en el prospecto del medicamento o buscándolo en la página web de CIMA en versión digital.