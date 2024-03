Pasamos casi siete horas al día conectados a Internet, ¿necesitamos desintoxicarnos del mundo digital?

¿Te has planteado alguna vez cuánto tiempo pasas mirando Internet? O mejor aún, ¿cuánto de ese tiempo estás haciendo algo productivo en el medio online? Desde hace algunos años, puede que no seas la misma persona, aquella a la que le gustaba hacer actividades al aire libre, leer un libro o simplemente tomar algo con alguien sin que el teléfono sea el protagonista de tus conversaciones.

Si de repente, la cabeza te ha hecho click y has reconsiderado que, al igual que el 29% de la población, emplea gran parte de ese tiempo en mirar las redes sociales pero que, a su vez, se lo estás quitando a otra cosa, es hora de guardar tu teléfono. Solo por un día intenta abstenerte y aplicar el contacto cero a las nuevas tecnologías. Es más bien por una cuestión de salud porque estar permanentemente conectado, aun no siendo consciente de ello, te va generando enfermedades, por lo que la desconexión te aporta muchos beneficios para la salud y si te lo propones, seguro que encuentras actividades alternativas para las que no necesitas la conexión a Internet.

Enfermedades por la adicción a las pantallas

Problemas musculo-esqueléticos entre los que se encuentran problemas posturales por posiciones forzadas, así como también el síndrome del túnel metacarpiano

Pérdida de audición y además de manera prematura fruto de la escucha de música con auriculares en nuestros aparatos electrónicos a un volumen demasiado elevado

Sobrepeso, obesidad y problemas circulatorios debido a un alto nivel de sedentarismo

Adicción a las redes sociales y síndrome FOMO que es la sensación de que te estás perdiendo algo, pero es que siempre va a haber algo en lo que te quedes atrás porque es prácticamente imposible seguir el ritmo al que avanzan las nuevas tecnologías

Phubbing que es el aislamiento cuando estás con alguien o con un grupo de personas por estar atendiendo el teléfono móvil

que es el aislamiento cuando estás con alguien o con un grupo de personas por estar atendiendo el teléfono móvil Insomnio

Síndrome de la vibración fantasma

Beneficios de la desconexión digital

Reducción del estrés: Desconectarse digitalmente permite liberar la mente de la constante presión y ansiedad asociada con la información y las interacciones en línea. Mejora del sueño: La exposición a pantallas electrónicas antes de dormir puede afectar negativamente la calidad del sueño. Al desconectarse, se facilita la relajación y se promueve un mejor descanso. Mayor productividad: La constante interrupción de notificaciones y distracciones en línea puede afectar la concentración. Al desconectarse, se puede mejorar la productividad al enfocarse en tareas importantes. Mejora de las relaciones interpersonales: Pasar tiempo de calidad con amigos y familiares sin la distracción de dispositivos electrónicos fortalece las relaciones interpersonales. Mayor conciencia del entorno: Al desconectarse, se puede apreciar más el entorno y estar al 100% en el momento actual, en lugar de estar constantemente enfocado en la pantalla de un dispositivo. Fomento de la creatividad: La desconexión digital brinda la oportunidad de explorar actividades creativas y hobbies sin las limitaciones de la tecnología. Mejora de la salud mental: La sobreexposición a información negativa o estresante en línea puede afectar la salud mental. Desarrollo de habilidades sociales: Al interactuar más en persona y menos a través de pantallas, se pueden mejorar las habilidades sociales y la empatía. Mayor autoconocimiento: Al alejarse de las distracciones en línea, se va haciendo sitio a la reflexión y al autoconocimiento, permitiendo una mayor comprensión de uno mismo. Reducción de la fatiga digital: La exposición constante a pantallas electrónicas puede generar fatiga visual y mental, mejorando el bienestar general.

Alternativas al tiempo en pantalla

Pasamos una media de, como mínimo, siete horas diarias conectados a las pantallas. Estamos tan acostumbrados a vivir "pegados" al móvil que a veces parece difícil que no podamos emplear nuestro tiempo en alguna actividad que no sea estar haciendo scroll repetidas veces delante de las pantallas.

Hoy se celebra el Día de la Abstinencia Digital para concienciar sobre el equilibrio saludable del uso de las nuevas tecnologías y actividades de la vida cotidiana como las que te mostramos a continuación: