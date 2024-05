¿Quedas agotada cada vez que hablas con esa persona? Esta es la razón

Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia diferente, es decir, emitimos una vibración concreta y distinta. "Seguro que te ha sucedido llegar a un lugar, te sientas al lado de una persona y te comienzas a sentir incómodo", explica Cristina Vicente, directora de la Escuela Internacional de Péndulo Hebreo. “Si te levantas y te cambias de asiento, seguro que estarás mejor”, reconduce. "También te habrá sucedido lo contrario; has podido estar al lado de alguien y de pronto eres consciente de que te sientes de maravilla e, incluso, te sube la energía y estás más feliz".

Los motivos son diversos, nos cuenta la experta quien, desde hace más de 20 años, se dedica a la enseñanza, consulta, desarrollo e investigación en radiestesia y terapias energéticas:

Puede ser que la persona tenga una frecuencia muy baja –de enfado, ira, envidia, agresividad– y sientas rechazo.

muy –de enfado, ira, envidia, agresividad– y sientas rechazo. Puede ser que alguien tenga una frecuencia que a ti te haga sentir incómoda por incompatibilidad energética ; por ejemplo: es demasiado elocuente cuando tú eres más conservador o tímido.

; por ejemplo: es demasiado elocuente cuando tú eres más conservador o tímido. Puede ser que tengas algo con esa persona a resolver, es decir, aunque no la conozcas es posible que tangáis un tema común pendiente –incluso de otras vidas– a solucionar y te haga sentir incómodo.

pendiente –incluso de otras vidas– a solucionar y te haga sentir incómodo. Y también puede ser que, inconscientemente, esa persona te recuerde energéticamente a alguien que te hizo vivir situaciones de dolor.

En relación a los lugares, plantea Vicente, "hay algunos que están totalmente intoxicados energéticamente y tienen una influencia directa con tu energía". En otras situaciones, explica, "depende de con qué energía estás relacionándote con la propia situación, que es posible que lo estés realizando desde el miedo o desde el amor. Cualquier enfoque desde el miedo, te resta energía; sin embargo, si buscas soluciones desde el amor, tu energía se mantiene".

Ejemplos reales

La experta en terapias energéticas nos cuenta algunos ejemplos que ha vivido: "Hace unos años, estábamos en proceso de cambio de casa y visitamos muchas. Recuerdo una en concreto en la que, al entrar, me desmayaba. Literalmente mi energía bajaba y me mareaba, sentía energía de discusiones y enfados en una habitación concreta. Hablando con el chico de la agencia que nos mostraba la casa, nos comentó que los anteriores inquilinos discutían mucho y se habían separado. Aquí vemos la importancia de mantener nuestra casa en orden energético".

Lo mismo sucede con otros lugares, aunque va mucho más allá. "Puede sucederte que llegues a una ciudad que no conoces y sientas que has estado ahí en otro momento. Lo que percibes son memorias de otras vidas". En este caso, plantea, "puede que conectes con experiencias positivas o negativas vividas en otros momentos de tu existencia".

Síntomas

Si bien ninguna terapia energética sustituye a la medicina, hay estudios científicos que han demostrado la importancia e influencia de las emociones en el estado físico del ser humano: "Tanto los pensamientos como las emociones están directamente relacionados con la vibración que vive tu sistema energético u órganos internos, desde dentro hacia fuera".

En cualquier caso, cuando la energía o vibración no es la adecuada, se puede padecer dolores de cabeza, angustia, aturdimiento, sensación de mareo, tristeza, melancolía e, incluso, náuseas. Los síntomas físicos varían según la persona. “El agotamiento viene de emplear tu energía desde el miedo y de la falta de motivación, motivos para tomar acción y decisión”, aclara Cristina Vicente.

Además, enfatiza, "el agotamiento energético vibracional aparece cuando continúas sin conquistar tu energía, sin tomar conciencia de la importancia de cuidar a diario tu energía, por lo que, manteniéndote siempre en el conflicto, cada vez te sentirás más cansancio. Por ello, debes contar con herramientas que te lleven a transformar tu vibración en pocos minutos".

Qué podemos hacer

Si nos encontramos en una situación como las descritas anteriormente, debemos tomar las riendas y evaluar qué sentimos exactamente cuando nos encontramos con esa persona o estamos en ese lugar: "Cómo sientes tu corazón, tus pulmones, tu respiración, evalúa si sientes alguna sensación diferente también en tu sistema digestivo".

Un vez hecho esto, prosigue la experta en energías, "pregúntate de nuevo qué emociones afloran en ti y recuerda la última vez que sentiste exactamente lo mismo. Todo ello te dará información para trabajar en tu desarrollo interior, ya que siempre lo que vivimos externamente nos da la información necesaria para nuestro avance".

Otro punto importante es que no entrar en obsesión o bucle con esa persona, no caer en el juego del juicio o la crítica. "Relaciónate desde sus virtudes y no desde las diferencias que tengas", incide Vicente, para agregar que es necesario "cuidar, proteger y limpiar nuestra energía".

¿Y si debo contactar con esa persona o lugar asiduamente?

Está muy bien proteger la energía propia y del entorno (ya aludíamos a ello antes) pero, como con todo, no hay que obcecarse con hacerlo desde la necesidad, sino desde la conciencia de que estamos en continuo intercambio de energía tanto con personas, lugares o situaciones.

Desde esa responsabilidad, propone la experta en terapias energéticas, "puedes informarte más y contar con herramientas de protección. Como mínimo –y te pido que abras tu mente porque no por su sencillez deja de ser eficaz–, si no conoces ninguna protección energética aún, cuando te levantes en la mañana, imagina que estás dentro de una burbuja de color azul y repite tres veces 'activo mi sistema de protección', mientras visualizas cómo esa burbuja te da esa protección".

Por último, constatar que el péndulo hebreo puede detectar problemas como los que se han planteado. "Con mi método puedes identificar las fugas energéticas, y los motivos tanto de estas pérdidas de energía como las energías discordantes que pueden estar limitando tu avance en la vida". Después de detectarlo, concluye Cristina Vicente, "el péndulo hebreo es igual de útil para liberar estos conflictos energéticos, crear protecciones y energías óptimas para tu progreso. No me creas, pruébalo".