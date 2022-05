Rubifen, la peligrosa 'cocaína de los pobres' a la venta en farmacias

España es uno de los países europeos a la cabeza en el consumo de cannabis y cocaína. Drogas ilegales que cada vez son más accesibles pero que acaban teniendo un alto coste, no asumible para todo el mundo (sobre todo en el caso de la segunda). En este sentido, un compuesto de venta legal está causando furor en todas las discotecas de España por sus efectos psicotrópicos y su bajo coste. Se trata del fármaco Rubifen o metilfenidato, conocido como la cocaína de los pobres, por sus efectos casi idénticos. Este fármaco recuerda a la cocaína por su principio activo de Metilfedina, un psicoestimulante parecido a las anfetaminas y que cada vez más gente consume por motivos que nada tienen que ver con lo médico. De hecho, un 6,8% de la población mundial entre los 12 y 49 años podría usar este fármaco como entretenimiento y no como terapia.

Las personas que consumen esta droga lo que buscan es rendir más en el trabajo, aunque el objetivo real de este tratamiento está destinado a los niños con TDAH (Tastorno de Déficit de Atención o Hiperactividad) y para pacientes con fatiga o depresión. También hay quien lo consume de forma recreativa, un uso que está cada vez más extendido, por su bajo coste (5.70 euros). Los primeros suelen hacerlo vía oral a través de los propios comprimidos, mientras que los segundos lo hacen de forma machacada y esnifada. El problema es que, mal usado, entraña múltiples riesgos para el organismo. Los niveles de dopamina aumentan de forma rápida y sobredimensionada, trastornando las funciones normales del cerebro.

EFECTOS

A pesar de su venta legal, el uso de esta droga como manera de diversión no es especialmente inocua. Algunos de los efectos secundarios más comunes que podría causar el Rubifen como medicamento estimulante para el TDAH son:

Cuadros psicóticos

Trastornos de la conducta oposicionista-desafiante (un tipo de trastorno de la personalidad que puede derivar en actos delictivos incontrolados)

Trastornos de la conducta y bipolar.

Problemas de sueño

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Aumento de la presión sanguínea

Mareos

Dolores de cabeza y estomacales

Irritabilidad y mal humor cuando desaparece el efecto del medicamento

Nerviosismo

También provoca principalmente los efectos secundarios de las anfetaminas:

Taquicardia

Ansiedad

Contractura de mandíbula

Tensión sobre el corazón, que puede resultar fatal

Esta sustancia, además, genera adicción. Se trata de un problema que terminan desarrollando muchos de los consumidores. El síndrome de abstinencia incluye síntomas tan preocupantes como: