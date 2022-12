Tricomoniasis: todo sobre una ETS desconocida y de la que están aumentando los casos

Es muy común conocer y haber escuchado hablar sobre las ETS más conocidos: el SIDA, la gonorrea, o la clamidia son algunas de las más resonadas. Sin embargo, existen algunas no tan conocidas que no por ello dejan de ser existentes.

La tricomoniasis, también conocida como tric, es una enfermedad de transmisión sexual causada por el parásito protozoario, el Trichomonas vaginalis. Sin embargo, es una enfermedad con unos síntomas leves y variables, causantes de que la mayoría de sus contrayentes no sepan que la padecen.

Por suerte, la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual curable, y una de las más comunes de contraer. En Estados Unidos, por ejemplo, existen unos 3.7 millones de casos de personas con dicha enfermedad, no obstante, menos de 35% presentan algún síntoma, prevaleciendo las mujeres en este grupo, ya que son las más propensas a contraerla.

Esta, puede ser contagiada durante las relaciones sexuales, siendo el área más infectada la parte baja de los genitales, tanto la parte exterior como interior de ambos.

Así mismo, es común que el contagio sea de aparato reproductor a aparato reproductor, siendo menos frecuente la transmisión a otras partes del cuerpo tales como las manos, la boca o la cara.

Lo que aún no está claro es porqué algunas personas presentan claros síntomas y otras parecen plenamente asintomáticas, aunque depende de factores como la salud o la edad de la persona que la porte. De igual forma, que no se presenten síntomas no significa que la persona no sea portadora de la enfermedad y que, por tanto, pueda transmitirla de una persona a otra.

Estos síntomas, aunque casi imperceptibles para muchos, suelen variar entre una inflamación grave hasta una irritación leve de los genitales, que pueden durar desde 5 hasta 28 días, y causar molestias a la hora de tener relaciones sexuales.

De ser confirmada su contracción, el tratamiento suele ser un antibiótico en pastilla, normalmente tinidazol o metronidazol. No obstante, que se haya pasado la enfermedad no significa que no pueda contraerse de nuevo. Según estudios, 1 de cada 5 personas vuelven a infectarse en los primeros 3 meses tras la cura. Es por ello que es recomendable que todas las parejas sexuales, así como el propio paciente, se encarguen de tomar las precauciones adecuadas, así como todo el ciclo de tratamiento, antes de volver a iniciar las relaciones. Si la tricomoniasis no se trata, puede llegar a durar meses y, en algunos casos, hasta años.