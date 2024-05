El agua fría, ¿es el mejor remedio contra el calor?

Es tiempo de calor. En Andalucía y en Sevilla ya empezamos a ver los mapas del tiempo teñidos de rojo. Ya empezamos a sacar la ropa de playa para darnos un chapuzón con el que aliviar el calor sofocante de esta época del año y tan característico del sur de la geografía española.

Hablando de refrescarnos, ¿eres de los que piensa que el agua fría es el mejor remedio para combatir el calor? La respuesta corta es no. La respuesta un poco más larga es que es mejor ducharse con agua tibia y la respuesta larga es que es cierto que el agua fría quita el calor momentáneamente, pero luego la sensación es que tu cuerpo tiene más calor y vuelves a sudar. En cambio, el agua tibia en un principio refresca menos, pero después la sensación de calor es menos que la que tenías bajo el agua.

El farmacéutico y divulgador de contenidos de salud a través de la plataforma Tik Tok en la que es conocido como Farmacéutico Fernández lo explica en el siguiente vídeo:

"Cuando se produce un cambio de temperatura tan radical, el propio organismo lo interpreta como una amenaza"

Razones por las que mojarse con agua tibia

Cuando llega el calor y el aumento de temperaturas, los vasos sanguíneos se dilatan previa orden del sistema nervioso haciendo que la sangre se vaya hacia la superficie de la piel, lo que provoca una pérdida importante de calor y esto se manifiesta a través de la sudoración corporal.

En este sentido, el sudor se libera en grandes cantidades a través de las glándulas sudoríparas, cuya evaporación desprende calor al medio ambiente en forma de vapor de agua a través de la piel y las vías respiratorias.

Y, ¿qué es lo que solemos hacer las personas cuando tenemos mucho calor? Echarnos agua fría, pero no es nada aconsejable para combatir el calor. Es confuso porque realmente sentimos alivio cuando aplicamos agua fría, por ejemplo, en caso de tener las piernas cansadas, hinchadas, con hormigueos, etc. ya que al mojarlas con el agua fría, los vasos sanguíneos se contraen y la irrigación sanguínea disminuye con el objetivo de no perder más temperatura.

Esto sucede cuando se produce este cambio de temperatura tan radical, ya que el propio organismo lo interpreta como una amenaza, por lo que cuando nos echamos agua fría sobre una zona acalorada, vamos a notar el "fresquito" y que nos estamos refrescando, pero el cuerpo va a seguir produciendo calor en cuanto dejemos de mojarnos con el agua fría.

Otras medidas para combatir el calor

Contra el calor, es bueno refrescarse con duchas, como hemos visto, de agua tibia. Sin embargo, no es la única manera de poder refrescarnos ni la única medida para combatir el calor sofocante que tenemos en Andalucía. Recordamos algunas de estas medidas para que no te cueste la salud porque en Sevilla estamos y vamos a seguir superando los 30º de temperatura: