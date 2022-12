El ayuno intermitente como tratamiento para la diabetes: las evidencias que existen acerca de sus beneficios

La práctica del ayuno es casi una tradición que ha existido a lo largo de la historia por razones espirituales, religiosas y políticas. Sin embargo, en los últimos años, diferentes dietas y estrategias de nutrición han ganado muchos adeptos por ser práctica habitual de 'celebrities' y por sus aclamados beneficios para la salud; entre ellos, la ansiada pérdida de peso. Un tema que se pone muy de actualidad en estas fechas, en los que muchos tratan de equilibrar los excesos con períodos 'détox'. Una de las opciones más estudiadas y populares es, sin duda, el ayuno intermitente. Se trata de uno de los métodos más socorridos para conseguir beneficios en la báscula pero también han empezado a surgir nuevas evidencias que podrían avalar el beneficio de este patrón de alimentación, que se fundamenta en las bondades que podría aportar a la prevención de enfermedades crónicas. Entre ellas, la diabetes está siendo una de las más estudiadas.

En este sentido, la dieta tradicional para la diabetes recomendada por la mayoría de expertos y profesionales de nutrición es una dieta equilibrada con una restricción calórica moderada y constante. El ayuno intermitente es una dieta que se sitúa entre períodos de alimentación y períodos de ayuno voluntario o ingesta calórica muy baja, algo que podría encajar en estos patrones alimenticios.

Este tipo de ayuno se basa en la idea de que los humanos han evolucionado para pasar varias horas seguidas sin comer y que la capacidad de ayunar ayuda a nuestro cuerpo a mantenerse sano y dentro de unos patrones de peso saludables. Debido a estos reportados beneficios, los investigadores creen que el ayuno intermitente cambia el metabolismo del uso de glucosa como principal fuente de energía al uso de grasa. Sin embargo, estas evidencias, según indican otros profesionales, son poco concluyentes. Aquí te explicamos cuáles podrían ser sus beneficios y las evidencias al respecto.

EVIDENCIAS

Entre los estudios que han corroborado los beneficios de la dieta intermitente en la diabetes, estos días, el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ,ha publicado un artículo que muestra cómo una intervención de ayuno intermitente puede mejorar la salud de las personas con la afección, reduciendo la medicación e, incluso, haciéndola remitir. Los autores, investigadores de la Universidad Agrícola de Hunan (China), utilizaron una dieta combinada con cinco días de ayuno, conocida como terapia nutricional médica china, en la que se consumen 840 calorías a una hora fija cada día, seguidas de otros 10 días de ingesta normal.

Los resultados arrojaron que de los 36 voluntarios con diabetes, incluidos los que tomaban medicamentos para reducir el azúcar en la sangre y la insulina, el 90 % pudo reducir su medicación y el 55 % pudo dejar de tomar la medicación durante al menos un año y ver cómo mejoraba su enfermedad. Esto se consiguió gracias a una pérdida significativa de peso, en la que los que llevaron a cabo esta combinación de estrategias pudieron perder hasta 12 kg.

Esos mismos resultados aportó un estudio publicado en 2017 en la revista The Lancet, que llegó a demostrar que si se lograba una pérdida significativa de peso era posible hacer remitir la enfermedad y librarse de los medicamentos crónicos.

uno publicado en septiembre evaluó el efecto sobre la salud metabólica en 103 adultos de entre 21 y 70 años de edad durante 26 semanas, y los resultados corroboran que un ayuno de 24 horas, una o dos veces por semana, contribuye a reducir indicadores de resistencia a la insulina, así como la puntuación del síndrome metabólico.

Según otro estudio, publicado en 2018, llamado 'Predimed', demostró que la pérdida de peso que provoca el ayuno intermitente (a partir del 10% del peso), reduce en un 30 % la mortalidad por diabetes, obesidad y cáncer. Asimismo, los niveles de glucosa se reduce a la mitad en ayuno y mejora los niveles en más de un 10% en el colesterol total, y hasta un 30% menos de triglicéridos.

En este sentido, algunos estudios han mostrado que, comparando la pérdida de peso utilizando dietas bajas en calorías y ayuno intermitente después de tres meses, los resultados son similares. En el caso de la diabetes tipo 2, el ayuno intermitente comparado con la restricción calórica mejora la resistencia a la insulina, la respuesta de células B, la presión arterial y el apetito.

Este otro análisis, presentado en las Sesiones Científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón, concluyó que el ayuno intermitente después de un protocolo de 24 horas a la semana durante seis meses tuvo efectos similares en el cuerpo que los medicamentos para reducir la diabetes tipo 2 y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto se asocia con mayores niveles de galectina-3, que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas al mejorar la resistencia a la insulina y reducir la inflamación en el cuerpo.

La mala noticia es que tan pronto como se detuvo el ayuno intermitente, los niveles de glucosa se revertieron. El ayuno intermitente, como todas las dietas, solo funciona mientras se continúe y no se puede mantener en períodos de tiempos muy prolongados.

No obstante, la mayor parte de los estudios se han centrado en el impacto del ayuno intermitente en personas que padecen diabetes tipo 2 y no diabetes tipo 1. En estos últimos casos, también ofrecen beneficios debido a la pérdida de peso y la regulación de los niveles de insulina. Sin embargo, en estos casos, los riesgos son más que los beneficios.

RIESGOS

Como mencionábamos, el ayuno durante demasiado tiempo en la diabetes tipo 1 puede provocar hipoglucemia. Además, la hiperglucemia puede ocurrir si los medicamentos no se ajustan correctamente y las comidas tienen alto contenido de carbohidratos. Por lo tanto, es importante ajustar la insulina y contabilizar los carbohidratos y la insulina adaptada a los períodos de ingesta.

En esta línea, según datos presentados en Barcelona en la reunión anual de la Sociedad Europea de Endocrinología (ECE) de 2018, en el ayuno intermitente puede ser peligroso para controlar los niveles de glucosa, de acuerdo con algunos estudios. El ayuno cada dos días para perder peso perjudica la acción de la insulina lo que puede aumentar el riesgo de manifestar diabetes.

Esto se produce porque cuando una persona no come, no hay un suministro constante de glucosa procedente de los alimentos, por lo que los niveles de glucosa pueden descender de manera brusca si no se realizan los ajustes adecuados en las dosis.

"Deberíamos considerar que las personas con sobrepeso u obesidad que optan por dietas de ayuno intermitente pueden tener resistencia a la insulina, por lo que, aunque esta dieta puede conducir a una pérdida de peso rápida y temprana, a largo plazo podría haber efectos potencialmente dañinos para su salud, como el desarrollo de la diabetes tipo 2", explican.

Debido a estos resultados contradictorios, la comunidad científica expone que se necesitan más datos al respecto y un examen más profundo. A modo de conclusión, las investigaciones demuestran que el ayuno intermitente puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 cuando participan en programas continuos y estructurados que sean revisados por especialistas y que se ajusten a su estilo de vida, a la medicación y a la monitorización de la enfermedad. En el caso de la diabetes 1, pese a sus posibles beneficios, no se recomienda a debido a que los riesgos son elevados y, por lo general, los beneficios pueden conseguirse con otros planes de alimentación y ejercicio.