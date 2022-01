¿Es aconsejable el ayuno intermitente para perder peso?

Estamos a punto de terminar el primer mes del año 2022 y muchos no se han puesto aún manos a la obra con uno de los deseos más comunes cuando terminamos de comernos las uvas, el champagne, el cochinillo, los turrones y el roscón: perder el peso que hemos acumulado las últimas semanas y algún tiempo más atrás.

También deseamos que termine la pandemia y que todos respeten las normas sanitarias actuales, mostrar más cariño hacia las personas mayores, ayudar a los más necesitados o tener mayor conciencia ecológica para cuidar el medio ambiente, sí. Pero lo de perder peso siempre está entre las primeras cosas de la lista de deseos de los españoles ¿Cómo conseguirlo? El ayuno intermitente se ha puesto de moda, pero ¿es aconsejable realizarlo? Los propios expertos en nutrición no se ponen de acuerdo y discrepan sobre los beneficios del método porque con la comida no se juega.

A favor del ayuno intermitente

El ayuno intermitente se ha convertido en una técnica socorrida para miles de españoles, acostumbrados a buscar resultados de una forma rápida. Hay que intentar recuperar la figura y cuanto antes, mejor. Ahora bien, dejar de comer durante unas cuantas horas para limpiar el organismo tiene ventajas e inconvenientes a la hora de adelgazar.

Los nutricionistas que están a favor del ayuno intermitente consideran que no es nocivo para la salud y ayuda a perder grasa sin afectar a la masa muscular

Los nutricionistas que están a favor del ayuno intermitente consideran que no es nocivo para la salud y que existen estudios que determinan claramente que con esta técnica se pierde grasa y se conserva la masa muscular. Eso sí, siempre bajo la supervisión de un profesional para lograr que no se genere un efecto rebote semanas posteriores a completar la reducción de peso.

En contra del ayuno intermitente

Por su parte, los nutricionistas que están en contra del ayuno intermitente consideran que no hay atajo dietético que termine en buen puerto. Lo importante es tener una rutina de alimentación saludable y hacer ejercicio físico, pero no cortar por lo sano y acudir a técnicas agresivas como el ayuno intermitente.

Para los detractores del ayuno intermitente lo importante es tener una rutina de alimentación saludable y hacer ejercicio físico

"El ayuno no es una solución mágica a los excesos". Hay que concienciarse de que perder peso es una carrera de fondo en la que no valen las 'dietas milagro' o los ayunos largos, atajos que sólo nos harán deshacernos de unos kilos que recuperamos con la misma rapidez que perdimos, dañando nuestra salud, ya que opinan que es un tipo de dieta que lleva poco tiempo en estudio creen que aún llevamos poco tiempo estudiándolo, y que es importante asegurarse de cubrir los índices de proteínas necesarios para no perder masa muscular. La solución para estos profesionales es fijarnos en qué comemos, más que en qué momento comemos.