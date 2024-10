Claves para darnos cuenta de que nuestra pareja nos aburre y cómo evitarlo, según esta psicóloga

El aburrimiento en una relación de pareja es algo que nos ocurre de manera frecuente y nos hace replantearnos el curso de la misma. Sin embargo, tener esa sensación de desconexión y de aburrimiento con nuestra pareja no quiere decir que la relación vaya a llegar a su fin, sino que ese aburrimiento es fruto de las rutinas predecibles y la falta de novedad, dos factores que disminuyen la motivación y el deseo de compartir tiempo de calidad con la pareja. Muchas veces, cuando se llega a esta situación no se trata de poner un punto y final, sino que, más bien es un punto de partida hacia una mejora y un camino más sólido en la relación de pareja.

Según la psicóloga Elizabeth Clapés, más conocida por el nombre de Es mi psicóloga, "querer a una persona no implica que no me pueda aburrir en ciertos momentos, que no nos atropelle la monotonía y la rutina, o que el amor lo 'cure' todo". Por ello, es interesante prestar atención a las claves que hacen que nos demos cuenta de que nuestra relación de pareja nos está aburriendo ya que, de esta manera, podemos llevar a cabo acciones que nos permitan evitarlo y nos devuelva de nuevo la 'chispa'.

Indicios de que nuestra relación está cayendo en el aburrimiento

Uno de los principales indicadores de que una relación está cayendo en el aburrimiento es la falta de actividades compartidas novedosas. La investigadora y antropóloga Helen Fisher señala que "la emoción en una relación se mantiene viva cuando las parejas comparten experiencias nuevas y desafiantes, que activan las áreas del cerebro asociadas con la dopamina, el neurotransmisor vinculado con la recompensa y el placer".

En un estudio, Fisher y su equipo encontraron que las parejas que realizan actividades estimulantes juntas reportan mayores niveles de satisfacción y cercanía emocional, lo que sugiere que la novedad puede contrarrestar los efectos de la rutina. En este sentido, Es mi psicóloga afirma que "no compartir tiempo en pareja genera un distanciamiento de la relación y hace que se recaiga en la monotonía y en la individualidad" y añade que "romper un poco la rutina y la monotonía del día a día es crucial para avivar la chispa del amor y apagar la del aburrimiento".

"Cuando las parejas buscan romper con la monotonía a través de actividades de calidad, el nivel de satisfacción en la relación aumenta significativamente"

En este línea de romper un poco esa rutina, hay que trabajar por "cultivar la curiosidad" dentro de la relación y de esto saben los investigadores Kashdan y Roberts quienes descubrieron a través de un estudio que la curiosidad está relacionada con una mayor intimidad y satisfacción en las interacciones.

La razón es que, al mostrar interés y hacer preguntas sobre los pensamientos y emociones de la pareja, se fomenta un sentido de conexión y se evita caer en interacciones superficiales que contribuyen al aburrimiento emocional. En lugar de asumir que conocemos todo sobre nuestra pareja, el enfoque en la curiosidad nos permite redescubrir sus intereses y perspectivas, lo que fortalece el vínculo afectivo.

"Hay que practicar la capacidad de adaptarse a los cambios y reconocer cuando es necesario renovar las dinámicas dentro de la relación"

Otra señal importante de aburrimiento en la pareja es la tendencia a sentir que las interacciones se convierten en una rutina mecánica. Es como si la relación estuviera "en piloto automático". El aburrimiento tiende a llevar a las personas a evitar actividades que podrían enriquecer la relación, lo cual crea un ciclo negativo porque cuanto menos tiempo de calidad compartida, mayor será el sentimiento de aburrimiento y la desconexión emocional.

Por el contrario, cuando las parejas buscan romper con la monotonía a través de actividades de calidad, como realizar viajes, aprender juntos algo nuevo o incluso salir de la zona de confort, el nivel de satisfacción en la relación aumenta significativamente, favoreciendo una conexión más profunda.

"Es importante que haya algún hobby o interés en común que podáis compartir juntos en pareja", añade la psicóloga Elizabeth Clapés.

Cómo podemos evitar caer en el aburrimiento

Para evitar que el aburrimiento en la relación de pareja se convierta en un problema mayor, es fundamental practicar una "flexibilidad emocional", es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios y reconocer cuando es necesario renovar las dinámicas dentro de la relación.

Según el psicólogo Guy Winch, autor de diversos estudios sobre psicología de las relaciones, "los momentos de aburrimiento pueden interpretarse como oportunidades para reflexionar sobre las necesidades emocionales no satisfechas y la forma en que ambos pueden contribuir activamente a mejorar la relación".

Así que esta actitud de apertura y compromiso mutuo puede ser más efectiva que tratar de ignorar o rendirse a la monotonía, ya que fomenta una disposición en pro del aburrimiento. Para ello es importante practicar la higiene emocional que no es más que hacer cosas en tu vida diaria para desestresarte. En este sentido, Guy Winch habla de ello en el siguiente vídeo.

Es importante recordar que el aburrimiento no siempre indica una falta de amor o compatibilidad, sino que puede ser una llamada de atención para profundizar en el compromiso y la comunicación con la pareja. Las investigaciones sugieren que aceptar la realidad de que una relación requiere esfuerzo continuo y que es natural atravesar fases menos apasionantes permite a las parejas afrontar estos momentos con mayor madurez y resiliencia.

Además, el psicólogo Brian Collisson, experto en relaciones de pareja, enfatiza que el éxito en combatir el aburrimiento radica en la disposición a ver la relación como un espacio en constante crecimiento, donde ambos pueden desarrollar nuevas facetas y aprender mutuamente. Es mi psicóloga manifiesta algo parecido, "una relación de pareja, y, sobre todo, las de larga duración, requieren de atención y cuidado constante, por lo que caer en la rutina y en la monotonía del día a día, es muy fácil. Así que identificarlo es uno de los primeros pasos para cambiar las cosas", concluye.