¿Cómo combinar paracetamol e ibuprofeno de la forma correcta?

La automedicación es el deporte nacional en nuestro país. En los últimos años, el uso de fármacos se ha disparado como remedio a cualquier mal que nos visita, sin importar su índole. Pese a que su uso desmedido nos está volviendo resistentes a su efecto, los analgésicos, sobre todo, siguen siendo los más utilizados para tratar el dolor tanto por indicación médica como en la propia toma personal. Una toma que se disparó aún más con la llegada de la pandemia o los efectos secundarios de las vacunas. Entre ellos, el paracetamol y el ibuprofeno siguen siendo los líderes en el ranking. Ambos son medicamentos analgésicos, con un perfil más antiinflamatorio el ibuprofeno y un perfil más antipirético el paracetamol, pero la idoneidad de uno u otro dependerá de los síntomas y del origen que dé lugar a estas afecciones. ¿Y su combinación?, ¿son compatibles?, ¿se pueden alternar? Te respondemos todas las preguntas.

En primer lugar diremos que como normal general, para dolores leves y fiebre se aconseja el paracetamol, y si hay inflamación deber recurrirse al ibuprofeno. Pero, al margen de esta premisa, hay que tener en cuenta el estado de salud del paciente.

Pero lo cierto es que hubo un tiempo en que cada X horas se combinaban los dos fármacos, algo que ha quedao instaurado en el imaginario social y que es muy común entre la población, pero la realidad es que hay que evaluar los síntomas (inflamación o no) para recomendar uno u otro, no una combinación.

Combinarlos, ¿sí o no?

En cuanto a si se pueden combinar en el proceso febril, la respuesta es no. Según indican los expertos, se permite la adición de otros fármacos sólo si el efecto del primer fármaco no ha disminuido el dolor del paciente al cabo de unas horas, pero siempre por recomendación del médico.

En tales casos, dicen los expertos, se pueden recomendar otros medicamentos pero solo ocasionalmente y en ciertos momentos, y no como tratamiento primario. Este consejo se aplica no solo a los niños, sino también a los adultos.Ninguno de los medicamentos debe cambiarse como de costumbre porque estamos agregando efectos secundarios y no será más efectivo de lo que sería cuando se usa solo. No hay datos objetivos sobre la seguridad de esta asociación.

Excepciones de uso combinado

Es posible combinarlos si con uno no estás consiguiendo el efecto deseado. Por ejemplo, si no logras controlar la fiebre puedes alternar la toma de un ibuprofeno y un paracetamol cada 4 horas. Como entre una dosis y otra del mismo medicamento deben pasar ocho horas, si necesitamos aliviar los síntomas cada cuatro horas, por ejemplo, deberemos alternar ambos. Así mejoramos la eficacia y disminuimos la posible toxicidad

Según la comunidad médica, no se recomienda la terapia de combinación de los dos agentes para el tratamiento de ningún hallazgo clínico, incluso para el uso único de uno de ellos, también debe aplicarse cierto control.

En personas sanas no deberían producirse efectos adversos, pero siempre hay excepciones, y en personas con determinadas patologías pueden estar contraindicados totalmente. La recomendación es cada 4 o 6 horas , preferiblemente paracetamol porque tiene menos efectos secundarios.