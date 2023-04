Los diferentes métodos de interrupción del embarazo y qué puede esperar durante y después del procedimiento

A medida que la discusión en torno al aborto se ha intensificado, ha habido un mayor interés en los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las mujeres. Las leyes y regulaciones sobre el aborto varían ampliamente de un país a otro, lo que ha llevado a muchas discusiones y controversias que luchan en sectores opuestos. El último informe del Ministerio de Sanidad de España indica que en 2022 ha habido un aumento de 1.920 abortos en comparación con 2020. Estos datos manifiestan que se ha vuelto a la cifra anterior a la pandemia y al confinamiento, lo que ha resultado en un total de 90.189 mujeres que han optado por abortar. De ellas, 312 eran menores de 15 años. La realidad también muestra que, aunque en España el aborto está reconocido en papel como un derecho y una prestación sanitaria que forma parte de la cartera de servicios de la sanidad pública, la mayoría de las intervenciones se realizan en clínicas privadas y no en centros sanitarios públicos, debido a la alta objeción de conciencia de médicos y profesionales de la salud. Sin embargo, se ha demostrado que el hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.

Afortunadamente, si cabe destacar que la tecnología médica ha avanzado a pasos agigantados, lo que ha permitido realizar abortos de manera más segura y accesible. Las técnicas para inducir el aborto dependerán de cada persona y de las semanas de embarazo que tenga. A continuación te indicamos las más comunes y lo que sucederá durante y después de cada procedimiento.

Métodos más comunes interrupción embarazo