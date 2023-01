Polémica por las medidas antiabortistas de Vox en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, ha insistido este viernes en que las medidas sanitarias para prevenir abortos en esta Comunidad se aplicarán "inmediatamente", según lo consensuado con la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP.

Además, ha remitido a la Justicia a aquellas personas que consideren que las medidas anunciadas por la Junta puedan contravenir la ley y los derechos de las mujeres que tengan la intención de abortar, en referencia al ofrecimiento por parte de los médicos de escuchar el latido del feto, la realización de una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo, la derivación a salud mental y la realización de ecografías 4D.

Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), ha asegurado que “esos servicios se ofrecerán a todas las mujeres embarazadas y ellas elegirán si los quieren o no; avanzar en la mejora de la calidad, dar más servicios, más prestaciones, es bueno”, ha concluido la consejera

Sanidad de Castilla y León admite cambios en los protocolos tras haberlos negado

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez (PP), ha asegurado este viernes que las relaciones con el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) son "excelentes" y ha considerado que únicamente existen unas "pequeñas matizaciones" de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas.

Después de que su departamento trasladara el jueves que la atención a las embarazadas va a "seguir igual", Vázquez ha detallado a EFE que sí habrá algunos cambios en los procedimientos, a la vez que ha manifestado que cree que no han dicho "nada significativamente diferente" los representantes de PP y Vox.

Vázquez ha enmarcado la polémica generada en que "a veces los protocolos son difíciles de entender por alguien que no esté todos los días encima de ellos o por un tema tecnológico de las ecografías 4D".

Ha reconocido que sí va a haber cambios para "agilizar" la atención psicológica de las mujeres que lo soliciten o para el caso de que los médicos lo vean "apropiado". Los ginecólogos que atiendan a las mujeres embarazadas podrán derivarlas a salud mental, mientras que hasta ahora ese paso únicamente se realizaba desde la consulta del médico de familia.

En el caso la posibilidad de escuchar el latido del bebé, Vázquez ha asegurado que "se va a facilitar a todas aquellas mujeres que así lo requieran", pero "por supuesto a la que no lo requiera no se le va a hacer".

Preguntado por los cambios que se aplicarán respecto a las ecografías 4D, el consejero ha explicado que consistirán en dotar de aparatos los hospitales de Ávila y Segovia -los únicos que no disponían de ellos- y "generalizar" su uso al incorporar estas pruebas a la cartera básica de servicios. No obstante, en este punto Vázquez también ha remarcado que será ofrecida esta posibilidad pero si la madre no quiere realizarla "no se le va a hacer".

Las clínicas abortivas repudian las medidas de Vox porque coaccionan a la mujer

Las clínicas abortivas consideran que las medidas impulsadas por Vox en Castilla y León representan una clara "coacción" contra las mujeres, que seguirán interrumpiendo voluntariamente embarazos no deseados pero con mayor sufrimiento al verse "señaladas" y "culpabilizadas".

"Lo que quieren es cercenar un derecho, el que tiene la mujer a decidir, estigmatizarla y aumentar su sufrimiento cuando se encuentra ante un embarazo imprevisto", ha denunciado en declaraciones a EFE Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). García está convencida de los cambios en el protocolo sanitario jamás reducirán el número de interrupciones voluntarias del embarazo, porque cuando una mujer acude a un centro, la decisión ya la tiene tomada.

En las clínicas abortivas se hace una ecografía a las mujeres para saber en qué semana de gestación se encuentran y saber así qué técnica aplicar, pero aunque también forma parte de su derecho acceder a su historia clínica, "la mayoría no quiere ver la ecografía y mucho menos oír el latido", lo que corrobora la tesis de que lo único que persiguen es "hacerlas sufrir más".

José Antonio Bosch, asesor jurídico de Acai, se mantiene prudente a la espera de ver el protocolo por escrito, pero de las manifestaciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, deduce que estas medidas no son más que una "coacción". Bosch no cree que vaya a prosperar, pero le preocupa el trasfondo, y es "un concepto machista y paternalista absoluto de que las mujeres son infantiles" y que coloca a los sanitarios en un "sendero muy sibilino".

El PSOE anuncia acciones legales contra las coacciones a mujeres que aborten

Desde el PSOE, su vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha avanzado que cuando crean "que se conculcan los derechos de las mujeres" o que su derecho a interrumpir un embarazo se vea "alterado, coaccionado u hostigado por alguna administración o alguna persona", ejercerán "las acciones legales oportunas para evitarlo".

"También cuando conozcamos la letra pequeña de los acuerdos de los gobiernos de la derecha, instaremos al Gobierno de España para que ponga en marcha las acciones jurídicas oportunas", ha añadido la también ministra de Hacienda.

Montero ha expuesto que la propuesta anunciada por Gallardo supondría "una legitimación" e "institucionalización" de la coacción que ya realizan grupos antiabortistas a las puertas de algunas clínicas. "Sería una administración pública la que practica esa coacción", ha recalcado Montero antes de subrayar: "Una vez más el PP se abona a las tesis más reaccionarias".

Almeida: "Nadie puede criticar que se ofrezca a las mujeres toda la información"

Desde el PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado sobre las medidas anunciadas en Castilla y León que "nadie puede criticar que se ofrezca a las mujeres toda la información para tener elementos de juicio y tomar la decisión que ellas crean que deben tomar".

El primer edil ha destacado las jornadas del PP de Madrid donde la presidente Isabel Díaz Ayuso "ha hecho anuncios 'provida' para favorecer las mejores condiciones de la maternidad". En este punto, ha indicado que el PP "no va a renunciar al término de familias numerosas" si se dejará "liar" por "ese proyecto de ley por el que habrá 16 tipos de familias". Almeida apuesta por "favorecer la maternidad en un país con un problema demográfico".

Por su parte, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha avisado a Vox de que su formación no va a "tragar con cualquier cosa" y que expresará su rechazo a las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran "imponer". A su entender, son "perfectamente compatible las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer".

Abascal defiende las medidas 'provida'

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado las medidas 'provida' anunciadas por el vicepresidente de Castilla y León y ha avisado de que su formación política se mantendrá "firme" en su defensa.

"Lo que nos sorprende es que haya gente que en un drama como el aborto no quiera dar información, asistencia y alternativa a las mujeres. Nosotros nos vamos a mantener firmes", ha sostenido ante la polémica generada por las medidas anunciadas en Castilla y León para dar la oportunidad a las mujeres que quieran abortar de escuchar el latido del feto o realizar una ecografías 4D.

Según ha explicado, el objetivo no es "obligar" a los médicos a ninguna actuación, sino "dar el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro".