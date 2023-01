Ecografía Doppler: Para qué sirve la prueba 4D integrada en las nuevas medidas del plan antiaborto

La noticia que se ha posicionado en el centro de la opinión pública y ha acaparado todos los titulares en los últimos días es, sin duda, las nuevas medidas integradas en el nuevo protocolo antiabortista presentado por PP y Vox en Castilla y León. Las dos partes no se ponen de acuerdo con la resolución, desde el PP desmienten que se haya cambiado el protocolo de aborto, mientras que Vox no se mantiene firme en la idea de ofrecer a las mujeres que ''tengan claro que quieren abortar'' escuchar el latido fetal y realizar una ecografía 4D. En el PP insisten en que serán las propias mujeres las que elijan si quieren tener acceso a estos procedimientos. Mientras, desde el Gobierno central ya se ha enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León para abarcar cualquier actuación que vulnere o menoscabe los derechos regulados en la ley del aborto. Tras el anuncio de las medidas, además, los propios profesionales han alzado la voz en contra de estas medidas, incluso reportando peligros en la conocida como ecografía Doppler, la prueba en 4D que se integra dentro de estas nuevas medidas. ¿Cómo funciona? y, ¿Cuáles son los riesgos que señalan?

La propuesta de Vox ha causado muchas inquietudes, en primer lugar, los profesionales creen que no verán los beneficios de la ecografía 4D si no es para detectar anomalías con fines diagnósticos en las primeras semanas; y en segundo lugar, creen que esto podría vulnerar la privacidad y salud sexual de las mujeres. Es más, se atreven a afirmar que, a lo largo de la historia de esta ecografía, sus fines han sido más ''un lujo'' que una justificación médica. En nuestro país, no existe ningún otro protocolo similar que incluya esta medida, por lo que Castilla y León sería la primera en implantarlo, en contra de las recomendaciones de profesionales como los ginecólogos.

¿Qué es la ecografía Doppler?

La ecografía Doppler es una prueba no invasiva que mide el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos. El dispositivo combina el efecto Doppler del ultrasonido convencional, donde las ondas de sonido rebotan en un objeto, para determinar qué tan rápido se mueve el objeto (en este caso, los glóbulos rojos).

Se usa para medir el flujo sanguíneo, lo que a su vez puede ayudar a diagnosticar una serie de afecciones incluyendo coágulos de sangre, arterias bloqueadas o estrechadas y aneurismas, entre otras. También se puede usar para controlar el flujo sanguíneo después de la cirugía e incluso controlar la salud del feto antes de nacer.

Una de las raíces que hizo posible este progreso se remonta a 1842, cuando el matemático y físico austriaco Christian Doppler (1803-1853) describió los efectos de la física ondulatoria que se producen cuando las ondas se emiten desde una fuente en movimiento. En este caso, un observador frente a la fuente observará que la frecuencia de la onda es mayor que la frecuencia emitida real, mientras que un observador detrás de la fuente observará una mayor distancia entre los frentes de onda, y por lo tanto una menor frecuencia. Este es el llamado efecto Doppler. Al principio esta teoría generó cierta resistencia de la comunidad médica pero, con el paso del tiempo, se aplica a todo tipo de ondas incluyendo desde ramas de la ciencia como la astronomía hasta el mecanismo de los radares.

Según indican desde MedlinePlus, existen diferentes modalidades de esta ecografía:

Doppler color: Este tipo de Doppler utiliza una computadora para convertir las ondas sonoras en diferentes colores que muestran la velocidad y la dirección de la sangre en tiempo real

Este tipo de Doppler utiliza una computadora para convertir las ondas sonoras en diferentes colores que muestran la velocidad y la dirección de la sangre en tiempo real Doppler de potencia: Nuevo tipo de Doppler color. Puede mostrar más detalles de la circulación de la sangre que el Doppler color común, pero no puede mostrar su dirección, lo cual en ciertos casos puede ser importante

Nuevo tipo de Doppler color. Puede mostrar más detalles de la circulación de la sangre que el Doppler color común, pero no puede mostrar su dirección, lo cual en ciertos casos puede ser importante Doppler espectral: Muestra la circulación de la sangre en un gráfico en vez de imágenes en color. Puede mostrar qué tan bloqueado está un vaso sanguíneo

Muestra la circulación de la sangre en un gráfico en vez de imágenes en color. Puede mostrar qué tan bloqueado está un vaso sanguíneo Doppler dúplex: Utiliza ecografía convencional para formar imágenes de los vasos sanguíneos y los órganos. Luego una computadora convierte esas imágenes en un gráfico, similar al Doppler espectral

Utiliza ecografía convencional para formar imágenes de los vasos sanguíneos y los órganos. Luego una computadora convierte esas imágenes en un gráfico, similar al Doppler espectral Doppler de onda continua: En esta prueba, las ondas sonoras se envían y reciben de forma continua. Permite una medición más precisa de la sangre que fluye con más rapidez

¿Cómo funciona?

Se trata de un método no invasivo en el que se coloca un transductor sobre la piel de la zona a sondear y se utilizan ecos Doppler para obtener imágenes de la estructura, el caudal y el volumen circulante de un vaso sanguíneo determinado. Para realizar esta técnica, se aplica un gel sobre la piel dependiendo de la ubicación del vaso sanguíneo a examinar. Después, el dispositivo de ultrasonido se pasa a través de la piel del área de estudio. El dispositivo envía ondas sonoras de alta frecuencia que rebotan en los glóbulos rojos y mide el flujo sanguíneo en vasos sanguíneos específicos.

En el caso del embarazo, es de especial relevancia para el estudio del cordón umbilical, la circulación cerebral y cardíaca fetal, así como la circulación uterina. Los obstetras consideran necesario realizar o volver a hacer una ecografía doppler cuando se observa un retraso en el crecimiento del feto o es un embarazo de riesgo. Asimismo, también será necesario si la madre tiene hipertensión (preeclampsia) o sufre de problemas de circulación o del corazón. En estos casos se debe realizar para ver cómo pueden afectar al bebé.

Riesgos asociados

Desde que se lanzaran las nuevas medidas, lo que más preocupaba a los expertos, más allá de la salud mental o los problemas asociados a la privacidad de la mujer, es los riesgos asociados que se pueden derivar de esta ecografía si se realiza en las primeras semanas de gestación. Según indican, esta evaluación no está indicada clínicamente antes de las 12 semanas de gestación, porque es innecesaria en un embarazo sin complicaciones. En este sentido, los especialistas recomiendan que esta ecografía se realice a partir de la semana 25, si no existen motivos de salud que la requieran antes.

Desde La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), lanzaron un comunicado indicando que "existe consenso" respecto a la utilización prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los "potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión". También insisten en que la ecografía 3D/4D "no forma parte" de la sistemática asistencial, como tampoco existe recomendación alguna para su práctica rutinaria.

De hecho, continúan, ''la evaluación con Doppler —el aparato que permite escuchar el lato fetal desde el exterior— sólo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica". En la siguiente fase, el periodo fetal, puede ser empleado rutinariamente para "ciertas indicaciones clínicas", como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas.