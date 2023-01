''Limitar o poner trabas al aborto lleva a que las menores recurran a opciones que ponen en riesgo su salud''

En las últimas semanas, Vox ha vuelto a poner el aborto en la mesa de debate de la agenda política y la opinión pública. Si las medidas de los últimos meses por parte del gobierno central iban más orientadas a la apertura en los derechos de la maternidad y la libertad sexual de las mujeres, los últimos acontecimientos en Castilla y León han vuelto a enfrentar a partidarios y detractores del aborto. Una cuestión que debería enfocarse en buscar la solución y no enfrentarse políticamente en torno al problema. En este sentido, sobre el papel, el aborto está reconocido en España como un derecho y como una prestación sanitaria que forma parte de la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, pero la práctica revela, sin embargo, la mayoría de las intervenciones se derivan a clínicas concertadas y no se realicen en centros sanitarios públicos por la alta objeción de médicos y profesionales. Este hecho solo es un reflejo manifiesto del tabú social que sigue existiendo frente el aborto y que lleva a muchas mujeres a sentir vergüenza o culpabilidad.

Por otro lado, existe la realidad del embarazo adolescente o en mujeres muy jóvenes que no usan los métodos anticonceptivos adecuados o que tienen una idea errónea sobre las relaciones sexuales sanas y seguras. Esto no es más que otra prueba de que vivimos en una sociedad 'atrasada' que se resiste a hablar de la sexualidad con naturalidad en los entornos académicos y familiares. Según los datos más recientes, más del 50% de los embarazos no deseados entre las adolescentes de 15 a 19 años terminan en una interrupción del mismo.

Los profesionales alzan la voz y manifiestan que el embarazo adolescente puede prevenirse a través de una adecuada educación sexual en la familia y la escuela, debido a que el mismo implica riesgos para la salud física y psicológica de las más jóvenes. De estas cuestiones hemos hablado en Diario de Sevilla con Rosa Navarro, psicóloga y sexóloga de Diversual.

En pleno S.XXI en el que tenemos acceso universal a todo tipo de información, los jóvenes actúan con mayor temeridad que nunca a la hora de tener relaciones. ¿Qué está sucediendo?

Existe mucha información, pero, aún así, si preguntas a muchos jóvenes sobre su uso, conservación o incluso cuestiones sobre las posibilidades de producirse un embarazo, una gran cantidad de ellos no van a saber responder de forma correcta.

A esta falta de información rigurosa tenemos que añadir las creencias populares que siguen estando presentes. Hay un alto porcentaje de personas que consideran que la ''marcha atrás'' puede usarse como un método efectivo, hablamos de personas adultas, personas que seguramente sean transmisoras de esa información errónea. Incluso existen leyendas sobre posturas sexuales que pueden evitar el embarazo.

El 40% de los jóvenes afirma no usar siempre preservativo. ¿Qué factores son los más influyentes en estos alarmantes datos?

Además del propio desconocimiento sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos o el descenso de la percepción de la vulnerabilidad ante las ITS, existen otros factores como La incomodidad de usar preservativo o la pérdida de sensibilidad son algunos de los argumentos estrella que expresan muchos jóvenes (y no tan jóvenes) a la hora de explicar por qué no usan condones.

Además, intentar encajar en el grupo de iguales también puede provocar que se normalicen y reproduzcan conductas sexuales de riesgo en las que el uso del preservativo se ve como algo que ‘corta el rollo’ y si sabes controlar no necesitas. Perpetuar la idea de que no es necesario usar métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales es algo muy peligroso.

La presión del compañero sexual es otro de los grandes problemas. Muchas veces los chicos o chicas no cuentan con las herramientas adecuadas a la hora de ser capaces de defender sus decisiones y pueden acabar practicando conductas sexuales de riesgo presionados por la pareja sexual

Con el tema de la interrupción del aborto en el ojo del debate público e institucional, ¿Existen cada vez relaciones sexuales menos sanas y seguras que llevan al aborto?

Los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo muestran que en el año 2021 se produjo una tasa de IVE de 7,90%, cuando por ejemplo en el año 2012 la tasa alcanzó el 13,02%. Sí que del año 2020 al 2021 se produjo un ligero aumento, pero la tónica general durante la última década ha ido en la línea de que se esté dando un descenso en el número de abortos entre las mujeres menores de 19 años.

Esto tampoco hay que tomarlo como sinónimo de que se estén teniendo conductas seguras y/o de que se estén tomando medidas de protección adecuadas. Sí que se ha detectado un aumento y repunte de algunas ITS en la población general, por lo que tenemos que poner el foco en la promoción de la salud sexual, sobre todo desde tempranas edades.

La nueva Ley de Aborto permite abortar a menores sin consentimiento de los padres o tutores. En el nuevo escenario en el que nos encontramos, ¿esto puede influir negativamente?

De momento es teorizar sobre una situación a la que no nos hemos enfrentado. Lo que se debería priorizar es que en cuestiones de salud sexual hay que garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus maternidades.

Sí está demostrado que limitar y poner trabas a la interrupción del embarazo lleva a que, en muchas ocasiones, las menores lleguen a recurrir a abortos clandestinos sin las medidas sanitarias que garanticen que su salud corra los mínimos riesgos posibles.

Las nuevas medidas del protocolo antiaborto en Castilla y León, como escuchar el latido del bebé o las ecografías en 4D, se han tildado de ‘extremas’. ¿Qué medidas deberían implementarse desde las instituciones para evitar embarazos no deseados?

Se trata de medidas que lo único que hacen es poner a las mujeres en una situación en la que se cuestiona si están tomando o no una decisión correcta. Este tipo de acciones no van a reducir el número de embarazos no deseados. Mejorar la educación sexual, pero no solo para prevenir ITS y embarazos no deseados, también para que todos los adolescentes puedan aspirar a gozar de un alto grado de bienestar y desarrollo de su salud sexual.

La principal medida es darles información de calidad, asumir que tanto las familias como la escuela y otros profesionales de la salud tiene un papel muy importante. Entre todos estos agentes educadores se ha de proporcionar a los niños y niñas habilidades para la toma de decisiones responsables y conocimientos sobre sexualidad.

Por desgracia, no hay una fórmula mágica, pero las medidas para concienciar en el uso de métodos anticonceptivos pasan por implicar a todas instituciones, medios de comunicación y familia. Y como siempre, ofrecer y facilitar el acceso de una información contrastada y clara.

¿Qué propone Diversual para fomentar y facilitar el acceso a esta información?

Diversual, por ejemplo, cuenta con una academia en la que se tratan de forma muy natural temáticas sobre por ejemplo cómo abordar las primeras experiencias sexual o incluso una guía para elegir preservativo. Además, realizamos talleres formativos gratuitos en colaboración con profesionales de la sexualidad que pueden ayudar a padres, adolescentes y público en general a ampliar su conocimiento sobre sexualidad.

¿Y desde el entorno familiar? ¿Cómo deberían tratar los padres el tema del embarazo o las ITS con los hijos?

Se debe hablar con los adolescentes de estos temas de forma natural. Si hemos hecho un trabajo previo, y hemos ido introduciendo temáticas como el funcionamiento sexual, los cambios corporales, introducir el inicio de las relaciones sexuales y la anticoncepción no lo recibirán como la típica charla en la que ninguno de los participantes se encuentra especialmente cómodo.

Muchas veces, un buen punto de partida puede ser preguntarles directamente qué saben sobre el tema. De esta forma podemos situarnos en el tipo de información que manejan y adaptarnos a ella. La capacidad de comprensión y de asimilación de conceptos va a variar según su etapa vital, y es importante adaptarnos a ellas.

Una conclusión o mensaje final…

Debemos recordar que los adultos debemos ser un punto de apoyo en el proceso de exploración de nuestros hijos. Obviar que nuestros hijos e hijas son seres sexuados y en algún momento van a empezar a tener relaciones sexuales es un error en el que se puede caer muy fácilmente. En realidad, esta actitud no va a conseguir que no tengan relaciones sexuales, lo que puede suceder es que empiecen a tenerlas sin contar con apoyos a la hora de plantear sus dudas

Fomentar el secretismo, la culpa o el miedo ante temas de sexualidad con los adolescentes, van a ir a buscar la información a otros canales, como por ejemplo la pornografía. Y es, precisamente, esta última alternativa la que más lleva a muchos jóvenes a tener ideas equivocadas sobre el sexo o conductas sexuales de riesgo.