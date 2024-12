¿A qué edad debemos empezar a usar retinol para compensar la pérdida de colágeno en la piel?

El principal uso del retinol es su capacidad para estimular la renovación celular y aumentar la producción de colágeno, una proteína fundamental para mantener la elasticidad y firmeza de la piel. Lo hace penetrando en las capas más profundas de la piel, haciendo que mejore la estructura de la piel desde adentro hacia afuera.

Además, ayuda a acelerar el ciclo natural de renovación celular, eliminando las células muertas de la superficie cutánea y revelando una piel más fresca y radiante.

El retinol es un derivado de la vitamina A. Todo lo que son retinoides es retinol, retinal y ácido retinoico. El retinol se convierte en retinal, este a su vez se convierte en ácido retinoico que es el que ejerce la función en la piel. Lo que sucede que se han hecho más estuidos con el retinol y es lo que lo ha hecho más conocido, pero también "tiene que convertirse dos veces para llegar al efecto que queremos".

Ahora que ya conocemos cómo actúa en nuestra piel, hay una pregunta que no debemos pasar por alto: ¿a partir de qué edad es recomendable empezar a usar retinol para compensar la pérdida de colágeno en la piel?

Para responder a esta y a otras cuestiones, hemos hablado con la farmaceútica, óptica y fundadora de farmaciatana.es, Beatriz Parada Tañá, quien nos responde que debemos usarlo "a partir de los 30 años, como muy tarde", ya que "a partir de los 25 años se deja de fabricar colágeno a la misma velocidad que antes", apunta.

Recomendaciones para usar el retinol adecuadamente

Para un uso correcto del retinol, debemos tener claro cuándo debemos aplicarlo y ese momento es por la noche. "Se podría usar de día oficialmente, pero no se aconseja porque te puede sensibilizar la piel mucho. De hecho, yo soy la primera que utiliza retinol y a mí se me pone super sensible. Entonces, lo que tienes que hacer es usarlo por la noche y empezar poco a poco", manifiesta la farmaceútica Parada Tañá.

Por lo que respecta a la frecuencia establecida, debemos empezar nuestra rutina de una forma gradual. La farmaceútica recomienda empezar por una vez a la semana, luego dos veces a la semana, luego tres veces a la semana y luego día sí y día no, "nunca mezclarlo con otros activos como pueden ser ácidos exfoliantes, como los alfa hidroxiácidos que son AHA o beta hidroxiácidos, que son BHA para evitar sensibilidad extrema y nunca, nunca, nunca", insiste Beatriz Parada Tañá, "mezclarlo con vitamina C porque puede provocar quemaduras". Un dato importante que nos revela la farmaceútica es que al día siguiente de aplicar el retinol, debemos ponernos protección solar.

Uso de retinol según el tipo de piel

El retinol tiene la función de regenerar la piel, al mismo tiempo que estimula la síntesis de colágeno y tiene un principio activo con mucha evidencia científica porque "funciona super bien", sobre todo en pieles normales y mixtas. Esto quiere decir que si nuestra piel es grasa o sensible no es recomendable que usemos retinol porque este tipo de piel no lo tolera.

En este sentido, "se suele recomendar retinal porque como solo hace una conversión, es menos irritante que el retinol, pero también es más caro de obtener", informa la farmaceútica Beatriz Parada Tañá. "Algunos sitios dicen que sí, otros que no, algunos dicen que son 11 veces más potente… No es que sea más potente, es que como se convierte en menos, la eficacia es más rápida porque no tienes que acumularlo en la piel", apunta "como curiosidad" y concluye Parada Tañá.