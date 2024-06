Enfermedad de la bofetada: este es el síntoma que te indica que ya no contagias

La enfermedad de la bofetada también conocida como Parvovirus B19 ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses debido a la masificación de contagios que se han producido en prácticamente todo el mundo y se sigue extendiendo ya que sus síntomas permiten la propagación con mucha rapidez. De hecho, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria asegura que el parvovirus B19 es muy contagioso y es exclusivamente humano, es decir, que en este caso, no se puede contagiar de animales a humanos y viceversa. Sin embargo, no es una razón para alarmarse porque no suele ser grave. Lo que sucede es que sus síntomas llevan varios días incubándose y es ahí cuando se produce el mayor índice de contagio.

"El calor ambiental y las exposiciones al sol facilitan que se agudicen sus síntomas"

La enfermedad, que se caracteriza por una erupción roja brillante en la piel, dura aproximadamente una semana y por el momento no hay una vacuna que remedie esta enfermedad. Según la pediatra Lucía Galán Bertrand, más conocida mediáticamente como Lucía, mi pediatra: "Es contagiosa en el periodo de incubación que suele durar entre una y tres semanas". Durante ese periodo no solemos percatarnos de su presencia hasta que se reflejan las primeras manchas, empezando en la mejilla. De ahí, que se llame coloquialmente enfermedad de la bofetada y se extiende por el resto del cuerpo. Pero, una vez que aparecen las erupciones, que es el síntoma más característico de esta enfermedad viral, quiere decir que ya no contagias.

¿Debo aislarme si estoy contagiado?

La enfermedad de la bofetada es fácilmente detectable sin necesidad de realizar ninguna prueba de laboratorio. Por otra parte, si bien es cierto que es más propia del invierno y de la primavera, el calor ambiental y las exposiciones al sol facilitan que se agudicen sus síntomas. En este sentido, se pueden presentar algunas complicaciones como que, ocasionalmente, se inflamen las articulaciones de las muñecas, rodillas y tobillos y, en otros casos, derivar en anemia.

Por otra parte, aunque sea una enfermedad muy contagiosa, no hay necesidad de aislamiento. En este sentido, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona aclara en el portal Infosalus, “Aislar a una persona que presenta el exantema característico de esta enfermedad no permite evitar el contagio porque generalmente, cuando aparece el exantema la persona ya ha dejado de ser contagiosa. Tener unos buenos hábitos higiénicos, sobre todo lavarse las manos con frecuencia, siempre es una buena idea, puesto que puede ayudar a evitar el contagio de muchas infecciones”.

"El exantema es una erupción cutánea generalizada que aparece de repente y sin esperarlo ya que está relacionado con enfermedades infecciosas virales o bacterianas"

En caso de haberse contagiado, la enfermedad empieza con síntomas catarrales, después aparece una erupción de color rojo intenso en la piel que comienza en las mejillas dando el aspecto de "haber recibido una bofetada". La enfermedad progresa y se extiende por todo el cuerpo, pero las manchas se presentan de un color más claro. "Con el paso del tiempo, las manchas se van aclarando en su zona central, lo que da a la erupción un aspecto de ‘encaje’”, señalan desde el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Diferencia entre exantema y eritema

Cuando aparece una erupción cutánea de color rojo similar a un sarpullido, los pediatras aconsejan que se presionen con los dedos. Si al hacer presión, las manchas desaparecen temporalmente y vuelven a aparecer al soltar, estaríamos ante un eritema. En este caso, el enrojecimiento de la piel es causado por una dilatación de los vasos capilares en la dermis, lo que aumenta el flujo sanguíneo en la zona afectada. Esto hace que se manifiesten con manchas rojas cuya aparición puede deberse a muchos factores, bien por infecciones, reacciones alérgicas, exposición al sol, presión física, entre otros factores.

Por su parte, el exantema es una erupción cutánea generalizada que aparece de repente y sin esperarlo ya que está relacionado con enfermedades infecciosas virales o bacterianas. Se manifiestan igual que el eritema, es decir, a través de manchas rojas en la piel pero con la diferencia de que las lesiones del exantema pueden ser de varios tipos como pápulas, vesículas, manchas, entre otros, todas son de diferentes tamaños y no desaparecen cuando presionas la piel con los dedos. Los exantemas son infecciones virales como el sarampión, la rubéola, la varicela, el exantema súbito o roséola y algunas infecciones bacterianas cuyas erupciones a veces pueden picar o no.