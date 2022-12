Un estudio explica los motivos de por qué la serie 'por 13 razones' no fue un detonante en el repunte de suicidios en 2017

El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte no natural en España, provocando el doble de muertes que los accidentes de tráfico, 11 veces más que los asesinatos y 72 veces más violencia de género. En nuestro país, siempre ha existido una tasa más baja de suicidio, en comparación con el resto de Europa, algo que se relaciona con la calidad de vida, el clima, y condicionantes culturales, entre otros. Sin embargo, en los últimos años la tendencia ha experimentado un crecimiento constante. La mayoría de los estudios concuerdan en que para entender la conducta suicida es necesario integrar numerosas variables: biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales y religiosas. Y tras la pandemia, este fenómeno también se vio incrementado, con un pico en mayo de 2021, período en el cual la tasa de suicidio entre los menores de edad creció un 573%. Asimismo, el acoso escolar también es uno de los principales factores que influyen en el incremento de los suicidios entre los jóvenes. Todos estos factores son los que trató de aunar y exponer el director de la famosa serie 'por 13 razones'.

La estudiante de secundaria Hannah Baker, de 17 años, decide quitarse la vida. Esta es la premisa con la que comienza la primera temporada, estrenada en abril de 2017. La serie gira en torno a este suicidio de la protagonista, cuyos motivos vamos conociendo a través de cassettes dirigidos al resto de personajes, compañeros de instituto de Hannah, en los 13 capítulos de los que consta la primera temporada (las 13 razones). Así, vamos conociendo historias cruzadas que nos llevan al desenlace final, en cuya escena se muestran imágenes explícitas del suicidio de la protagonista. Precisamente son estas imágenes las que fueron cuestionadas por muchos, que criticaban cómo la serie había convertido la idea del suicidio en un producto de entretenimiento que llega a millones de personas (muchos de ellos jóvenes).

Algunos, incluso, fueron un paso más allá y se atrevieron a afirmar que, tras el estreno de la serie, se habían incrementado las cifras de muertes autoinfligidas en esta población. Ante esta acusación, tanto Netflix como los responsables de la propia serie salieron a defenderla, algo que no sirvió en aquel momento y tuvieron que eliminar gran parte de la escena. Ahora, tras varios estudios en torno a esta polémica, un estudio les ha dado la razón. La serie NO provocó una oleada de suicidios.

La estacionalidad, factor clave

Según este estudio, publicado en la revista Suicide and Life-Threatening Behavior, que quiso ahondar en las investigaciones que dieron pie a las acusaciones objeto de la polémica, la serie se vio envuelta en estos datos como factor debido al año y la fecha en la que se estrenó. Así, explican, los resultados arrojan que los adolescentes de 10 a 19 años exhibieron cambios estacionales en los suicidios que aumentaron de marzo a abril, coincidiendo con el estreno de la serie, y que también fueron paralelos al año escolar. El mismo patrón estacional fue evidente en los hombres de 20 a 24 años.

Estas conclusiones fueron posibles gracias al trabajo coordinado por Dan Romer, psicólogo social y director de investigación de riesgos adolescentes en la Universidad de Pensilvania, que analizó los datos de suicidios semana a semana, con el fin de tener suficientes datos para hacer una predicción de lo que debía ocurrir en abril de 2017.

Así, descubrió que la primavera, junto con los datos previstos de suicidio ese año en EE.UU, fueron los factores que determinaron el incremento en los suicidios. Y es que, es bien sabido que la primavera es una época del año difícil para muchas personas, ya que es una de las estaciones del año en la que las personas estamos más inestables emocionalmente. En resumen, no hubo evidencia de un efecto de 13 razones en los suicidios de adolescentes varones en 2017 una vez que se eliminaron la estacionalidad, la autocorrelación y las tendencias a más largo plazo.

"El aumento típico de la primavera coincidió con el lanzamiento de 'Por 13 razones' a finales de marzo. Cuando metes esa variable, el incremento aparente desaparece, por lo que la conclusión es que no tenemos ninguna evidencia que demuestre que tuvo un efecto sobre el suicidio en lo que respecta a las tasas nacionales", sentencia el autor.

Un año con más tendencia al suicidio

El estudio, basó su investigación en un estudio publicado en la Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry , que afirmaba que coincidiendo con el estreno de la serie , entre Abril y los tres meses posteriores, se produjo un aumento del 28,9% de suicidios en Estados Unidos, en comparación con cifras de años anteriores.