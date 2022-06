Así funciona el Dostarlimab, el fármaco que ha conseguido erradicar el cáncer de recto en ensayos

Cualquier avance que tenga que ver con una puerta abierta a la investigación contra el cáncer, debe ser noticia celebrada por todos. Desde la prevención hasta los muchos avances en la búsqueda para un tratamiento o 'antídoto' efectivo. En este campo, son muchos los que se consiguen en el día a día, aunque muchos de ellos se quedan en el camino de los ensayos y fallan en sus resultados finales o, simplemente, no logran salir adelante en cuestiones de financiación. Otros, como el nuevo fármaco que ha conseguido erradicar el cáncer de recto en todos los pacientes en ensayos experimentales. Se trata de un hito en el campo de la investigación contra el cáncer, ya que es el primero de la historia que ha conseguido estos resultados.

Se trata de un ensayo clínico en el que se ha administrado a 12 participantes con cáncer colorrectal el fármaco Dostarlimab (anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la proteína de muerte celular programada 1): una dosis (con un precio de 11.000 dólares cada una) cada tres semanas durante un periodo de seis meses.

No se han producido efectos secundarios graves y el resultado, en términos de eficacia del tratamiento, es del 100%, sin necesidad de quimioterapia neoadyuvante y radiación, seguida de reserción quirúrgica del recto que suele ser el tratamiento habitual en estos casos de cáncer de recto localmente avanzado. ¿Cómo funciona este fármaco para conseguir una remisión completa de este cáncer?

INMUNOTERAPIA, LA CLAVE DEL FUTURO

En las últimas décadas, la inmunoterapia se ha convertido en una parte importante del tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se están probando y aprobando nuevos tratamientos de inmunoterapia, y se están descubriendo nuevas formas de trabajar con el sistema inmunitario a un ritmo muy rápido. Tras explorar muchos campos en los tratamientos contra el cáncer, la inmunoterapia está demostrando resultados prometedores.

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza sustancias producidas por el organismo o en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y destruir las células cancerosas.

Nuestro organismo cuenta con varios sistemas para acabar con estas células y evitar que, al reproducirse, el daño se propague; por desgracia, estos métodos a veces fallan, y las células dañadas comienzan a reproducirse sin control.

En este sentido, el cáncer de colon comienza cuando las células sanas del colon desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN. El ADN de una célula contiene instrucciones que le indican a la célula qué funciones realizar. Cuando el ADN de una célula se daña y se vuelve canceroso, las células continúan dividiéndose, incluso cuando no se necesitan nuevas células. A medida que las células se acumulan, forman un tumor. Esto comienza a destruir tejidos y puede propagarse a otras zonas, dando lugar a una metástasis.

UN REFUERZO AL SISTEMA INMUNE

Concretamente, el dostarlimab es un anticuerpo monoclonal anti-PD-1. Según indican desde la American Cancer Society. La PD-1 es una proteína de los puestos de control inmunitarios que se encuentra en las células inmunes llamadas células T. Normalmente actúa como un tipo de "interruptor" que ayuda a evitar que las células T ataquen a otras células en el organismo cuando se une a la PD-L1, una proteína en algunas células normales (y cancerosas).

Cuando la PD-1 se une a la PD-L1, básicamente le indica a la célula T que no intervenga con la otra célula. Algunas células cancerosas tienen grandes cantidades de PD-L1, lo que les ayuda a evitar un ataque inmune. Esto quiere decir que algunos tumores pueden no ser detectados como enemigos por el sistema inmune ya que expresan esta proteína en cantidades mayores de lo normal.

Para lograr que esto no suceda, es decir, que el sistema inmune ataque a estas células, se emplean anticuerpos (una molécula que se une a otra de una sustancia extraña, llamada antígeno) monoclonales (siempre idénticos, ya que son producidos por un único tipo de célula inmune) producidos artificialmente para que se unan a una de las dos proteínas (la PD-1 o la PD-L1). Mediante el bloqueo de la unión de PD-1 a PD-L1 y PD-L2, permite que el propio sistema inmune la reconozca como antígeno y la ataque, inhibiendo la función de los puestos de control.

Esperanzador, pero ¿con poca evidencia?

Los investigadores explican que entre el 5 y el 10 % de los cánceres de colón ''se caracterizan molecularmente por ser deficientes en enzimas reparadoras de errores de emparejamiento (dMMR)''. Desde hace mucho se establece la dMMR como un biomarcador pronóstico importante en el cáncer colorrectal, pero las innovaciones en la terapia de la enfermedad asociada con dMMR tardan en llegar. Esto significa que tienden a responder menos a la quimioterapia y a la radiación, por lo que crecen las posibilidades de que sea necesario un tratamiento quirúrgico.

En este sentido, la inmunoterapia con este fármaco ha hecho desaparecer el cáncer de recto con alta inestabilidad en microsatélites (MSI-High) en los 12 pacientes estudiados. Algo inédito, en palabras de su autor principal, Luis A. Díaz, ya que no hay ningún otro estudio en el que un tratamiento haya eliminado por completo el cáncer en todos los pacientes.

En los casos en los que se produzca una respuesta completa, simplemente se tendría que hacer un seguimiento y, si después de dos o tres años siguen sin aparecer células malignas, considerar que la enfermedad está curada sin cirugía, sin radio y sin quimioterapia.

Sin embargo, las voces 'críticas' exponen que todavía es pronto y que se necesita mayor investigación en más pacientes. Hay que ver cuánto durará el beneficio del fármaco o si será curativo a largo plazo.

En definitiva, los hallazgos iniciales del notable beneficio con el uso de dostarlimab son muy alentadores, aunque hay que ser prudente hasta que los resultados puedan replicarse en una población más grande y diversa.