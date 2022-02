Así funciona la opción de Instagram para obtener ayuda si sufres depresión

Las redes sociales forman parte de nuestra vida como si de una extensión corporal se tratase. Vivir sin ellas parece ya una realidad muy lejana de alcanzar ya que incluso se generan vidas paralelas dentro de las mismas. Sin embargo, pese a que un buen uso de las mismas puede resultar beneficioso, el exceso o dependencia de ellas está provocando una oleada de depresión, ansiedad y trastornos relacionados con la salud mental. Por suerte, estos problemas se están poniendo cada día más sobre la mesa y se está denunciando el cyber acoso que se sufre dentro de esta hiperconectividad. En este sentido, cada día se rompe un poco más el tabú en torno a lo que supone pedir ayuda cuando la necesitamos.

Y si las redes tienen herramientas que pueden usarse de manera negativa,la conciencia social ha empujado a que se inventen otras que sirvan de remedio a estos problemas. Algunas plataformas como Instagram, ya se han puesto manos a la obra para ayudar a quien no se encuentre en una buena situación. Si no has descubierto esta funcionalidad destinada a personas que sufren ansiedad o depresión, te contamos como funciona.

Cómo puedes usarla

La red social más famosa en la actualidad y podríamos decir que con más usuarios, sobre todo jóvenes, ha detectado que dentro de su comunidad las palabras ansiedad y depresión se buscan con mucha frecuencia. En respuesta a eso, ha decidido actuar y darle un buen uso a estas búsquedas. Lo hacen mediante los hashtags #depresión y #ansiedad, que alojan un mensaje de ayuda que nos llevará a un teléfono al que podemos llamar para solicitar ayuda con nuestro problema.

Inmediatamente al buscar se desplegará las opciones: si quieres ver publicaciones relacionadas con el término o si necesitas ayuda. La primera opción que te ofrece es poder comunicarte con alguno de tus amigos o contactos. Además, Instagram te propone el mensaje con el que puedes empezar la conversación. También te da la opción de ponerte en contacto con un voluntario de la organización de ayuda y ofrece un teléfono.

Por último, te anima a que eches un vistazo a 'tips' que auxiliaron a otras personas cuando no estaban emocionalmente estables o en la misma situación. Algunas de estas recomendaciones son mantener la calma, cambiar el entorno y cuidarse. Aunque hace meses que empezó a funcionar, aún no es una funcionalidad muy conocida, y supone una herramienta más para las personas que sufren este tipo de enfermedades.